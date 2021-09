Calciomercato Roma, colpo di scena | L’Al Rayyan torna alla carica

Calciomercato Roma, clamoroso colpo di scena, il club del Qatar è tornato alla carica. E secondo il Corriere dello Sport l’accordo è vicino

Clamoroso quanto successo proprio in queste ore. Secondo il Corriere dello Sport infatti, il centrocampista della Roma, solamente tesserato, ma che si allena a parte dall’inizio della stagione, Steven Nzonzi, sarebbe vicino ad accettare l’offerta dell’Al Rayyan. Il francese ha tempo fino al 30 settembre per prendere una decisione definitiva. E sembrerebbe aver accettato l’ultima proposta arrivata dal Qatar. Una situazione che si potrebbe sviluppare in maniera definitiva nelle prossime ore, e che potrebbe regalare a Tiago Pinto un colpo in uscita praticamente inatteso arrivati a questo punto.

Calciomercato Roma, Pinto pronto a esultare

E Pinto è pronto stappare una delle migliori bottiglie in cantina qualora questa uscita andasse davvero in porto. Il general manager portoghese infatti andrebbe a risparmiare la bellezza di 5,7 milioni di euro d’ingaggio che gli potrebbero sicuramente tornare utili a gennaio, quando si riaprirà la possibilità di andare a prendere altri elementi da inserire nella rosa della Roma.

Saranno quindi giorni ancora caldi per quanto riguarda il calciomercato. Con Nzonzi che sembrerebbe essere davvero pronto a lasciare Trigoria definitivamente. Per la gioia come detto non solo del general manager ma anche di Mourinho, che può così sognare alcuni innesti a gennaio. Soprattutto in mezzo al campo, dove ormai ha preso delle decisioni definitive anche su chi al momento è in rosa. Lì, nella zona nevralgica, serve gente esperta e pronta a essere buttata nella mischia.