Calciomercato Roma, ha cambiato idea | Futuro in Spagna

Calciomercato Roma, si complica per i giallorossi l’affare con il Real Madrid: il giocatore avrebbe deciso di restare alla corte di Ancelotti

Nonostante nelle ultime stagioni non abbia sicuramente dimostrato il suo reale valore, e nonostante il suo utilizzo, dentro il Real Madrid, rimane sempre in bilico, avrebbe deciso di rimanere in maglia bianca per cercare di giocarsi le sue carte. Se ieri si è parlato di un forte interesse della Roma nei confronti di Asensio, che doveva uscire a gennaio dalla formazione di Ancelotti, dalla Spagna, oggi, spiegano che il centrocampista offensivo avrebbe preso una decisione importante: quella di rimanere, almeno fino alla fine della stagione, alla corte di Carlo Ancelotti.

Il motivo è presto spiegato: in questo momento, con Hazard non nelle migliori condizioni fisiche, e con Bale fuori per infortunio, lo spagnolo sta trovando dello spazio al fianco di Benzema e Vinicius lì davanti. E sta facendo anche bene, c’è da dirlo. La situazione quindi ad Asensio piace, e vorrebbe continuare così, anche se, in ogni caso, rimane sul mercato.

Calciomercato Roma, si complica la pista Asensio

Si complica così la pista Asensio per la Roma. A riportare la notizia, anche oggi, è il portale todofichajes, che svela le valutazioni che il madrileno starebbe facendo in queste settimane con i suoi procuratori. Non c’è dubbio, però, che Pinto ci proverà nei prossimi mesi a riuscire a strapparlo al Real Madrid, soprattutto se la Roma dovesse rimanere in alto in classifica e avere reali possibilità di lottare fino alla fine per lo scudetto.

Ma non solo: c’è anche la Conference League di mezzo. Una manifestazione che Mourinho vuole vincere e non lo ha mai negato sin dalla prima partita ad agosto. Ci si vuole giocare tutto. Ed è giusto così.