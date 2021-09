Calciomercato Roma, epurazione Mou | Addio anticipato

By

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: addio a gennaio. Non sembrano esserci dubbi sulla scelta dello Special One.

Dopo un avvio di stagione molto difficile, nel quale ha avuto modo di “assaggiare” il manto erboso soltanto per due minuti, secondo quanto riferito da Sportmediaset.it, Bryan Reynolds potrebbe salutare momentaneamente la Capitale già a gennaio. L’idea della Roma, infatti, sarebbe quello di mandarlo a giocare, pur mantenendone il controllo effettivo: un addio in prestito sarebbe la soluzione più congeniale, anche perché Mourinho ha dimostrato di non fare assolutamente affidamento sull’ex Dallas.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio | Doppia opzione di scambio

Prova ne sia, la scelta dello Special di affidarsi, nel finale del match contro il CSKA Sofia, a quattro centrali di ruolo, pur di non impiegare l’americano, che potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di fare le valigie, sebbene nel corso di una delle sue ultime interviste sia apparso combattivo e desideroso di mettersi in gioco, dimostrando il suo valore. Pinto, però, è di un altro avviso, e si cercherà di capire quale possa essere la destinazione più funzionale alla crescita del terzino destro, strappato alla concorrenza della Juve.