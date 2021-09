Calciomercato Roma, conferme dalla Spagna | Pronti 30 milioni

Dalla Spagna arrivano conferme sul forte interessamento della Roma per un calciatore. Tiago Pinto starebbe preparando un’offerta molto importante.

La Roma resta vigile sul calciomercato. L’ottimo avvio di stagione della squadra di José Mourinho potrebbe essere una motivazione in più per la proprietà statunitense per avallare nuove spese nei prossimi mesi. Già durante la sessione estiva il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha condotto in porto diverse trattative importanti. L’arrivo di Rui Patricio e di Tammy Abraham rappresentano i primi tasselli della Roma che verrà.

Il dirigente portoghese ha lavorato sapientemente in uscita, riuscendo a piazzare la gran parte dei giocatori in esubero presenti in rosa. Il budget su cui ha potuto contare, vicino agli 80 milioni di euro, dice molto dell’ambizione di Dan e Ryan Friedkin. Per questo appare più che verosimile che già a gennaio la Roma provi a mettere a segno qualche altro colpo per rafforzare la rosa a disposizione di Mourinho.

Calciomercato Roma, occhi sulla Liga | Chance da Real Madrid

Uno dei nomi che vengono accostati nelle ultime settimane alla Roma è quello di Marco Asensio. Il calciatore sembra destinato a lasciare il Real Madrid e su di lui si è concentrata l’attenzione di diversi club europei. Secondo il portale catalano El Nacional la Roma sarebbe una delle più agguerrite pretendenti. In particolare il club giallorosso sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra di tutto rispetto per strappare Asensio alla concorrenza. Tiago Pinto sarebbe infatti intenzionato a presentare un’offerta da 30 milioni più 10 di bonus pur di portare il fantasista nella Capitale. Una cifra che potrebbe convincere Florentino Perez a lasciar partire il giocatore. Sulle tracce di Asensio ci sarebbero tra le altre anche Milan e Arsenal.