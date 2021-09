Calciomercato Roma, nuovo ribaltone | Rinnovo vicino

Tornano ad accendersi i riflettori sul calciomercato in casa Roma, c’è un nuovo ribaltone da registrare nella trattativa sul centrocampista.

La Roma ha ritrovato i tre punti allo stadio Olimpico, non senza fatica. La vittoria per 1-0 contro l’Udinese ha dato entusiasmo ai tifosi, in vista del derby di domenica, ma ha fatto suonare anche più d’un campanello d’allarme. Non solo l’espulsione del capitano Pellegrini, doppio giallo francamente esagerato, anche una condizione fisica non eccellente. Nella ripresa i giallorossi sono stati completamente schiacciati dai friulani e non è la prima volta che si soffre nei secondi tempi.

Fatale fu la ripresa a Verona, con l’Hellas capace di siglare tre gol, in generale continua a preoccupare la rosa piuttosto corta a disposizione di Mourinho. Coperta corta soprattutto in due zone specifiche di campo: fasce difensive e area mediana. Le attenzioni di mercato, in vista della finestra di riparazione, si concentrano principalmente su questi ruoli. Per quanto riguarda il centrocampo il tecnico portoghese è stato chiaro, sia in conferenza stampa che nelle scelte di formazione. Per Mou Cristante e Veretout sono imprescindibili, mentre i rincalzi non convincono il tecnico. Fresca di ieri l’ennesima bocciatura per Villar.

Nuovo ribaltone di mercato, il rinnovo è vicino

Trovare un centrocampista che valga i titolari, è questa la missione di Tiago Pinto in vista della prossima finestra di calciomercato. Missione sfumata nella finestra estiva, quando tutto sembrava esser definito per il passaggio in maglia giallorossa di Xhaka. Le sirene di mercato, dopo la fumata nera con l’Arsenal, si erano concentrate su un altro mediano svizzero. Il profilo selezionato rispondeva al nome di Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 in forza al Borussia M’gladbach. Ma non arrivano buone nuove in casa giallorossa, già il DS del club si era espresso fiducioso sul rinnovo. Ora è arrivata anche la voce del giocatore che ha parlato al “Rheinische Post”: “Abbiamo già parlato con Max Eberl. La situazione con il mio ex consigliere è stata un po’ complicata di recente. Non ho detto che voglio assolutamente andare. Ho sempre detto che a Gladbach mi trovo bene”.