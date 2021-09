Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio | Doppia opzione di scambio

Calciomercato Roma, l’irruzione a sorpresa della Juventus rischia di scompaginare i piani: una doppia possibilità di scambio sul piatto.

A lungo inseguito la scorsa estate, per la ferrea volontà di José Mourinho di volerne fare il perno del suo centrocampo, alla fine Granit Xhaka è rimasto all’Arsenal, ingolosito dall’opera di convincimento dei Gunners. Tuttavia, dopo l’inizio disastroso della compagine di Arteta, sono tanti i calciatori finiti sul banco degli imputati, e tra questi spicca anche il nome del mediano elvetico, che in più di una circostanza ha lasciato a desiderare. Ecco perché ipotizzare un suo addio il prossimo anno è tutto tranne che fuorviante, anche se chiaramente l’Arsenal è un osso duro, e difficilmente entrerà nell’ordine di idee di accettare offerte inferiori ai 20-25 milioni di euro.

Oltre alla Roma, starebbe facendo un pensierino per il ventottenne svizzero anche la Juventus, che da molte stagioni deve fare i conti con una mediana che non offre più le garanzie di un tempo. E non è un caso che, tra le contropartite tecniche che i bianconeri sembrano disposti ad offrire all’Arsenal per abbassare l’esborso cash, figurino due centrocampisti.

Calciomercato Roma, la Juve fa sul serio: Ramsey o Mckennie per Xhaka?

Nelle ultime ore, come rilanciato da calciomercatoweb.it, si era fatta strada l’ipotesi di offrire Mckennie per Xhaka, anche perché il texano non ha ancora convinto Allegri, complice i suoi atteggiamenti molto spesso sopra le righe, e una collocazione tattica ancora tutto da scoprire. Già la scorsa estate Cherubini pareva essere disposto a privarsi dell’ex Schalke, a patto che fosse arrivata un’offerta da almeno 25-30 milioni di euro, soldi che però non sono mai arrivati. Ma, come rivelato da tuttojuve.com, un’altra contropartita tecnica potrebbe essere Aaron Ramsey, che conosce molto bene l’ambiente Gunners avendovi militato per molti anni, e maturato una crescita esponenziale.

Il gallese percepisce circa 7 milioni di euro a stagione, e questo è il motivo per il quale la Vecchia Signora vorrebbe cederlo; ma, chiaramente, si tratta di un aspetto che il club acquirente non può trascurare. Ne sapremo di più.