Giudice Sportivo, ufficiale: la decisione su Lorenzo Pellegrini

Adesso è ufficiale. E’ arrivata infatti la comunicazione da parte del giudice sportivo. Lorenzo Pellegrini salterà il derby contro la Lazio di domenica pomeriggio. Il capitano giallorosso è stato fermato per una giornata, dopo essersi preso il secondo giallo, inesistente. “Comportamento scorretto nei confronti di un avversario” si legge nella decisione del giudice sportivo. Che priva così José Mourinho del suo elemento migliore nella gara più importante della stagione fino al momento.

Non si sa ancora se la Roma farà ricorso. Ma, in ogni caso, appare comunque improbabile che la società riesca a vincerlo. Non ci sono i presupposti, in questi casi, per riuscire a far ribaltare una sentenza che, anche se sbagliata, è stata emessa. Pellegrini, quindi, non ci sarà nella gara che per i tifosi è quella più sentita. E che può allontanare ancora di più la Lazio dalle zone che contano della classifica. Un derby da vincere, per regalare una gioia a Lorenzo che soffrirà dalla tribuna.

Pellegrini non ci sarà. E Mourinho sarà ancora più avvelenato di ieri sera. Le parole del tecnico, alla fine della gara contro l’Udinese, hanno lasciato pochi spazi a commenti. Non c’è stato, lo Special, alla decisione inspiegabile del direttore di gara. Che però lo priva del suo elemento migliore in questo momento, quello in grado di fare la differenza. Purtroppo la Roma dovrà pagare una scelta clamorosamente sbagliata.