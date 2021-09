Lazio-Roma, è Sarri contro Mourinho | La mossa che infiamma il derby

Lazio-Roma, si infiamma il derby: è Sarri contro Mourinho, primo scontro tra i due nella Capitale. Ecco la mossa che scalda i tifosi

Il derby si avvicina e i cuori cominciano a palpitare. C’è poco da chiedere adesso a questa Roma, o forse sì: uno sforzo in più per vincere una partita sentita, che probabilmente verrà giocata senza capitan Lorenzo Pellegrini, buttato fuori ingiustamente nella gara di ieri sera contro l’Udinese. La prima volta di Mourinho contro Sarri, in Italia. In Premier League i due si sono già affrontati e i momenti di tensione non sono mancati. I due non si amano particolarmente, c’è da dirlo. E anche sotto il profilo delle idee calcistiche, sono agli antipodi: il portoghese cerca il risultato, non importa come deve arrivare; il toscano invece vorrebbe passare attraverso il bel gioco. Ma al momento, alla Lazio, non si vede.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ha cambiato idea | Futuro in Spagna

LEGGI ANCHE: Lazio-Roma: DAZN e il terrore dei tifosi non allo stadio – VIDEO

Lazio-Roma, la mossa di Sarri per scaldare il derby

Intanto Sarri, proprio nel tardo pomeriggio di domenica, tornerà a sedersi in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Ed è pronto alla mossa per accendere ancora di più i tifosi. Il tecnico appare intenzionato a mandare in campo dal primo minuti Pedro, l’ex giallorosso, che proprio negli ultimi giorni di mercato è passato dall’altra sponda del Tevere. Ovviamente, così come la Roma, la Lazio che sarà impegnata nella gara di domenica ancora deve nascere.

Ma alcune scelte si possono comunque già anticipare. Oltre quella dello spagnolo dal primo minuto, anche un ritorno in campo dall’inizio di Milinkovic-Savic, che contro il Torino è entrato nel secondo tempo. Giocherà insieme a Luis Alberto, mentre davanti spazio a Immobile.