Arbitro Lazio-Roma, Immobile ritrova l’incubo Guida | Tutti i precedenti

Roma, nella Capitale si respira da tempo l’aria del derby. Arrivano importanti novità per la gara di domenica.

I capitolini approderanno alla sfida più attesa della Capitale forti dei dodici punti concretizzati in queste prime cinque uscite. Gli uomini di Sarri vantano invece quattro punti in meno e sono reduci dal pareggio agguantato in extremis in casa del Torino.

I pronostici, così come le previsioni e i precedenti contano poco in questo tipo di match, resi ancora più imprevedibili quanto belli dall’atmosfera e dall’ostilità sportiva che contraddistingue loro.

A distanza di poco più di 48 ore, intanto, sono giunte le prime notizie ufficiali relative alla gara. Quest’ultima sarà infatti affidata al fischietto di Pompei, Marco Guida. Al Var ci sarà Irrati, coadiuvato dall’Avar Longo.

Di Bello quarto uomo e la coppia Meli-Peretti a completare la terna.

Lazio-Roma, statistiche e curiosità su Marco Guida

L’arbitro napoletano ha già diretto 23 gare della Roma, per un totale di 10 vittorie giallorosse, 6 pareggi e 7 sconfitte. L’unico derby capitolino affidato lui risale al settembre 2019, quando la stracittadina si concluse in parità grazie alle reti di Kolarov e Luis Alberto.

Meno fortunato il bilancio del rapporto tra la Lazio e Guida. L’ultimo incontro dei biancocelesti affidato lui risale al 4 ottobre 2020 quando, in occasione della sfida con l’Inter, si distinse per le espulsioni di Immobile e Sensi.

Sono 21 le partite della Lazio da lui arbitrate, per un totale di 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Guida ritroverà la Roma dopo l’ 1 a 0 dei giallorossi contro il Bologna lo scorso 11 aprile. A segno Borja Mayoral.