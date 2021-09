Rimborso DAZN: a chi spetta e come richiederlo dopo il blackout di giovedì

Nella giornata di ieri si sono verificati ancora problemi sulla piattaforma DAZN, finita nel mirino degli appassionati.

Una delle grandi novità di questa stagione 2021/22 è rappresentata dal passaggio in digitale della trasmissione delle partite di Serie A. Eppure in queste prime giornate di campionato i problemi non sono mancati. Anzi. DAZN aveva evidenziato qualche difficoltà già nella scorsa stagione, finendo nel mirino delle critiche di abbonati e appassionati. Rispetto a un anno fa però la situazione è oggi completamente diversa. Ora la piattaforma detiene in esclusiva i diritti dell’intero campionato di Serie A – di cui tre partite a giornata in co-esclusiva con Sky – e il traffico sui canali DAZN è aumentato in maniera esponenziale. Insieme al numero di utenti, però, si sono motitpilicati anche i disservizi.

DAZN, ancora problemi | Pronto il risarcimento per gli utenti

L’ennesima grana è scoppiata nel pomeriggio di ieri. In occasione delle due partite programmate per le 18:30 – Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio – DAZN è infatti entrato in un vero e proprio blackout. Le centinaia di migliaia di abbonati che hanno tentato l’accesso per vedere i match del pomeriggio si sono trovati di fronte una schermata che segnalava la presenza di un problema. L’ira dei tifosi si è subito riversata sui social, dove l’hashtag #dazn è diventato di tendenza nel giro di pochi minuti. L’interruzione si è protratta fino a verso le 19: vale a dire che moltissimi abbonati non sono riusciti a vedere la prima mezz’ora delle partite. Di fronte all’ondata di proteste la piattaforma non ha avuto altra scelta che chiedere scusa e annunciare indennizzi per gli utenti danneggiati. “Abbiamo riscontrato un problema sull’app. Ci siamo attivati per risolvero e ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto” si legge sulla pagina ufficiale di DAZN. “Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo“.

Ma quale procedura si dovrà seguire per ottenere l’indennizzo? In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della piattaforma, possiamo attenerci al precedente dello scorso Aprile. Gli utenti danneggiati dal blackout saranno contattati da DAZN in tempi presumibilmente abbastanza veloci. Da qui a qualche giorno tutti gli abbonati impattati dovrebbero ricevere una comunicazione. Ad Aprile nel giro di 4 giorni tutti i clienti danneggiati avevano ricevuto indicazioni da parte dell’azienda. A quel punto, informati gli utenti sull’entità dell’indennizzo, erano partite le richieste. In questo momento la piattaforma sta ancora indagando sui problemi di ieri e comunque si riserverà di valutare ogni singola richiesta di indennizzo. Tutti elementi che però non dovrebbero ritardare l’erogazione in favore di chi non sia riuscito a collegarsi regolarmente. Il rimborso dovrebbe spettare esclusivamente a chi sta pagando il servizio direttamente. Non sarà rimborsato chi paga tramite Amazon In-App, Google, Apple, codici voucher.