Roma, Abraham da impazzire | Il gesto durante l’inno e lo show coi tifosi

Roma, quella vissuta con l’Udinese è stata davvero una serata da non dimenticare per Tammy Abraham.

Il neo attaccante giallorosso è arrivato nella Capitale a mercato quasi concluso e non ha potuto svolgere gran parte della preparazione atletica con la squadra nei mesi estivi. Nonostante ciò, l’ex Chelsea sembra essersi subito ambientato alla perfezione nel mondo capitolino, grazie alle sue indubbie capacità e la leadership e l’esperienza di un mister come Mourinho.

Non appena appresa la volontà di Dzeko di lasciare i giallorossi, lo Special One ha subito fatto il nome di Tammy come sostituto, confidando ciecamente nelle capacità del ventitreenne di Camberwell. Grazie alla fiducia percepita dall’ambiente e alla propria, su citata, motivazione Abraham è stato fin qui un elemento chiave per la squadra.

In campionato è a quota due gol mentre in Conference ha già timbrato il cartellino nella partita di esordio europea. Ieri è arrivato il suo secondo centro italiano, il terzo complessivo, che ha caratterizzato una serata molto particolare per lui.

Roma, che serata per Abraham: dall’inno pre-gara ai selfie post match

Dopo la sconfitta con il Verona, Pellegrini e colleghi avevano tutta la necessità di ripartire con una vittoria per mettersi alle spalle il primo scacco stagionale e approcciare al derby capitolino con l’umore e la posizione in classifica giusti.

Quella di ieri sera contro l’Udinese non è stata una partita facile, contraddistinta dalla stanchezza di numerosi elementi della rosa e dalla caparbietà dei friulani di provare a mettere in difficoltà gli avversari fino alla fine. Gli uomini di Gotti hanno, infatti, dimostrato di aver ben reagito allo scacco col Napoli ma alla fine sono usciti dall’Olimpico con zero punti.

Merito dello “striker” inglese in foto, ieri autore del gol decisivo che ha permesso a Mourinho di ritrovare i tre punti dopo il 3 a 2 maturato contro i clivensi. Quella di Abraham è stata però una serata speciale anche per altri motivi.

Le telecamere lo hanno infatti immortalato durante l’inno, mentre ripeteva insieme allo stadio gremito le note dell’inno di Venditti che ha accompagnato l’ingresso della squadra in campo. Dopo di che, come accaduto già all’esordio con la Fiorentina, si è prestato con sorriso e disponibilità a selfie ed autografi all’uscita.

Fuori la tribuna Montemario, tra uno scatto e un altro, non sono mancati i commenti di alcuni tifosi che lo hanno incitato e incoraggiato per domenica. Alle ore 18, infatti, il bomber è atteso da una delle gare più sentite nella Capitale. I tifosi si augurano che possa essere decisivo nuovamete, proprio come qualche ora fa.

