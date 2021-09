Roma, tegola verso il derby | Le opzioni di Mourinho

In vista del derby di domenica Mourinho si trova a dover fare i conti con l’assenza di Lorenzo Pellegrini. Vediamo insieme chi potrebbe sostituire il Capitano.

La Roma ritrova sorriso e tre punti nella serata dell’Olimpico contro l’Udinese. Un match in cui i giallorossi hanno mostrato la reazione che ci si attendeva riuscendo a portare a casa il bottino pieno. Unica nota stonata della serata – e non si tratta certo di un particolare – l’espulsione di Lorenzo Pellegrini. La decisione dell’arbitro Rapuano di estrarre il secondo giallo nei confronti del Capitano appare come un grave errore da parte del direttore di gara. Una svista che Lorenzo pagherà a carissimo prezzo, visto che domenica pomeriggio arriva una delle sfide più attese dell’anno: il derby.

Un bel grattacapo per José Mourinho che in queste prime uscite stagionali ha già dimostrato come il numero 7 sia il punto di riferimento della squadra. Capitano, leader tecnico e carismatico, Pellegrini è stato finora il vero indispensabile del tecnico portoghese. Ora, proprio nella partita più importante di questo avvio di stagione, la Roma dovrà fare a meno di lui. Vediamo insieme quali sono le opzioni a disposizione di Mourinho per sostituire il suo totem.

Roma, Pellegrini salta il derby | Le possibili scelte di Mourinho

Conoscendo la cura dei dettagli cui José Mourinho è abituato è probabile che l’allenatore abbia cominciato a pensare alle possibili alternative già pochi secondi dopo l’espulsione di Pellegrini. L’ipotesi più immediata fa pensare all’accentramento di Mkhitaryan – finora impiegato sulla sinistra – con l’inserimento di El Shaarawy dal primo minuto. Cambi che non stravolgerebbero lo scacchiere della Roma, con il Faraone probabilmente favorito su Shomurodov per questioni squisitamente tattiche. Stephan ha già dimostrato di saper garantire grande impegno in fase di ripiegamento. Un elemento fondamentale per mantenere equilibrata la squadra. Tuttavia l’ipotesi di vedere nuovamente dal primo minuto insieme Abraham e Shomurodov non è da scartare a priori.

C’è poi un’altra possibile via. Quella della sorpresa, del colpo a effetto di Mourinho. Il tecnico portoghese potrebbe pensare all’avanzamento di Mancini sulla linea di centrocampo. In questo caso in difesa agirebbero Smalling e Ibanez, con Gianluca che andrebbe a dare manforte a Cristante in mediana. L’eredità di Pellegrini sulla trequarti verrebbe raccolta da Veretout, che già in passato ha agito in quella zona di campo. Un’ipotesi affascinante che potrebbe rimanere in corsa con le altre fino all’ultimo.