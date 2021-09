Roma, le ultime da Trigoria | Mourinho in ansia, si allena a parte

By

Roma, queste le ultime notizie provenienti dal centro tecnico Fulvio Bernardini. Ecco come procede la preparazione per il derby.

Dopo la vittoria sofferta con l’Udinese, i capitolini si preparano ora a quella che sarà la sfida più importante di questa prima parentesi stagionale. Domenica 26 settembre alle ore 18, infatti, andrà in scena il derby tra Lazio e Roma.

Si tratterà di una stracittadina dal sapore in parte britannico, che metterà di fronte due mister diversi per filosofia e palmares ma entrambi reduci da un recente passato anglosassone.

I biancocelesti vengono dal pareggio con il Torino e hanno quattro punti in meno rispetto alla squadra dello Special One. Quest’ultimo dovrà rinunciare a Pellegrini per espulsione.

Roma, le ultime da Trigoria: Vina si allena a parte

A meno di 24 ore di distanza dai 90 minuti con i friulani, la squadra si è ritrovata a Trigoria per la preparazione della delicata sfida, dopo la quale ci saranno altri due impegni prima della sosta.

Le ultime da Trigoria, intanto, dicono che nella giornata odierna c’è stata una consueta divisione in gruppi post partita. Vina continua invece a lavorare in modo personalizzato, cercando di recuperare un infortunio rimediato in allenamento lo scorso mercoledì che gli ha fatto saltare già tre partite.