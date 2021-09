Roma, espulsione Pellegrini | Moviola e ricorso: tutta la verità

Il cartellino rosso estratto da Rapuano nei confronti di Pellegrini al 90′ di Roma-Udinese ha fatto infuriare l’allenatore giallorosso José Mourinho.

La Roma ha ritrovato la vittoria nella serata di ieri contro l’Udinese. Tre punti importanti per riprendere il cammino dopo il passaggio a vuoto di Verona. A guastare il finale della serata romanista ci ha pensato però l’arbitro Rapuano. Al novantesimo, quando alla conclusione del match mancavano soltanto i minuti di recupero, il direttore di gara ha estratto il secondo giallo all’indirizzo di Lorenzo Pellegrini.

Una decisione eccessiva e particolarmente pesante. Oltre a lasciare la Roma in 10, l’espulsione costerà al Capitano giallorosso la presenza nel derby. Un’assenza pesante per José Mourinho che del numero 7 ha fatto il punto di riferimento della squadra. Sempre in campo, sempre decisivo.

Vediamo insieme come i principali quotidiani sportivi hanno giudicato la prestazione dell’arbitro Rapuano e la decisione sull’espulsione di Pellegrini.

Roma, eccessivo il rosso a Pellegrini | La verità sul ricorso

Questa mattina l’analisi della moviola di Roma-Udinese trova sostanzialmente concordi i principali quotidiani italiani. Il secondo giallo al Capitano giallorosso è una decisione eccessiva. La Gazzetta dello Sport, nel suo spazio dedicato alla moviola, la definisce una scelta esagerata. Posizione analoga a quella de Il Corriere dello Sport secondo cui il rosso al numero 7 è “fuori luogo“. Una seconda ammonizione “ingiustificata” che però costa carissimo al Capitano della Roma. Anche perché non ci sono possibilità che a Lorenzo non venga comminata una giornata di squalifica. Lo spiega bene l’ex arbitro Luca Marelli in un tweet. L’ex direttore di gara ribadisce che l’espulsione è sbagliata perché l’intervento che porta al secondo giallo “non è imprudenza ma semplice fallo negligente“. Eppure non ci sono speranze di vedere Pellegrini nel derby. “Nessuna possibilità che il giocatore non venga squalificato: una giornata automatica per espulsione, anche se per doppia ammonizione“. Un errore grave, che toglie alla Roma il suo giocatore più importante nella partita più importante di questo avvio di stagione.