Calciomercato Roma, doppio sgarbo del Milan | Maxi scambio in A

Calciomercato Roma, doppio sgarbo del Milan: pronto il maxi scambio in Serie A per i rossoneri. Giallorossi spiazzati dall’evoluzione

Il Milan fa sul serio. E sarebbe pronto al maxi scambio in Serie A per cercare di rinforzare la propria rosa. Due elementi che sono stati accostati alla Roma diverse volte, non tanto il difensore, ma soprattutto il fantasista, che nell’ultimo Europeo è praticamente esploso. Sì, parliamo di Colley e Damsgaard, entrambi della Sampdoria, che in tempi non sospetti sono stati accostati alla società giallorossa. Che per il danese ci ha sicuramente provato, ma le richieste economiche di Ferrero hanno un po’ bloccato Tiago Pinto.

Adesso, così come riportato da calciomercatoweb.it, Maldini si starebbe già muovendo per il doppio colpo. Un maxi scambio, che vede coinvolti diversi calciatori rossoneri, alcuni anche quest’anno in prestito.

Calciomercato Roma, il Milan prova l’affondo

Per arrivare ai due Maldini potrebbe decidere anche dimettere sul piatto Pobega, Conti e Caldara. E qualora Romagnoli rinnovasse, anche il difensore che ormai ha perso il posto da titolare per spazio a Tomori. Il tutto per arrivare a due elementi che la Roma ha attenzionato e che ha messo nel mirino. Ma come detto, Ferrero ha sparato altissimo, facendo paura a Pinto che si era avvicinato alla Samp soprattutto per il danese.

Bisogna capire, comunque, quanto il patron doriano voglia monetizzare da queste due cessioni. Altrimenti, qualunque cartellino messo sul piatto da Maldini, potrebbe essere inutile. In ogni caso, la Roma rimane alla finestra. Cercando di capire gli sviluppi di una situazione che interessa sicuramente da vicino la società giallorossa.