Calciomercato Roma, colpo a zero in attacco | Duello vivo col Milan

Calciomercato Roma, ci sarebbero interessanti novità relative alle future operazioni di mercato giallorosso in attacco.

Pur non trattandosi della vera priorità di Mourinho, la dirigenza capitolina è in questi mesi al lavoro per apportare interessanti modifiche anche al reparto di attacco. Qui la Roma vanta un bel corpus di giocatori, con caratteristiche tali da permettere allo Special One di cambiare a partita in corso o approcciare alla gara in più modi.

Quella offensiva è, insomma, l’unica zona dove ci sia una completezza quantomeno numerica che invece, per quanto riguarda gli altri reparti, rappresenta il vero e proprio tallone di Achille dello scacchiere.

Al momento, Pinto sembra intenzionato a indirizzare la propria attenzione e le risorse finanziarie del club in altri reparti a gennaio, perfezionando invece la trequarti e l’estremità avanzata a partire dalla prossima estate. Proprio da questo punto di vista, ci sono interessanti novità.

Calciomercato Roma, corsa a due con il Milan per l’ingaggio di Azmoun

Un nome che è destinato ad essere accostato di nuovo all’orbita giallorossa è quello di Sardar Azmoun, centravanti iraniano dello Zenit San Pietroburgo. Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno ed è stato seguito dal dg portoghese già quest’estate.

La sua situazione ha catalizzato l’interesse di numerosi club, desiderosi di puntare su un calciatore che ha palesato una crescita importantissima nel campionato zarista e pronto ad approdare in una realtà ancora più competitiva.

Stando a quanto riferito dal portale “Persian football“, il numero 7 piace da tempo anche al Milan. Secondo la suddetta fonte, a via Aldo Rossi cercheranno di fare un tentativo già a gennaio ma sembra più probabile una sua sortita alla scadenza naturale del contratto.

I “Diavoli” possono contare sul buon rapporto con l’agente, Fali Ramadani, con il quale ci sarebbero stati già dei dialoghi preliminari.

Mentre è ancora presto per capire se la Roma possa essere un’antagonista valida per il Milan in campionato, possiamo sicuramente dire che tra queste due importanti realtà è nato un vero e proprio duello di mercato.

E chissà che non possa essere proprio il piazzamento delle due squadre a fare la differenza. La posta in gioco è alta, dal momento che un suo approdo potrebbe influenzare la storia di ambedue le parti. I successi sportivi della squadra da un lato e la carriera stessa del “Messi iraniano” dall’altro.