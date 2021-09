Calciomercato Roma, il Manchester United pesca il jolly | Via libera per Pinto

Calciomercato Roma, dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe favorire l’approdo del giocatore nella Capitale.

La Roma si trova attualmente a dodici punti ed è attesa dalla delicata sfida contro la Lazio di domani, domenica 26 settembre. Mourinho dovrà ben ponderare le prossime scelte, consapevole dei tre match che attenderanno la sua rosa nel giro di sette giorni.

Dalla chiusura del mercato è parsa evidente la carenza strutturale della squadra in alcuni reparti. Il piano è quello di gestire i giocatori in questa prima parentesi trimestrale per poi cercare di intervenire sul mercato a partire da gennaio. Dopo Natale potrebbero esserci interessanti novità in uscita, volte a completare quel percorso epurativo di cui sovente detto in estate.

Dopo di che, si cercherà di ingaggiare almeno un paio di giocatori. La priorità, come noto ai più, riguarda la regione mediana di campo ma interessanti cambiamenti potrebbero concernere altri reparti.

Calciomercato Roma, ulteriori conferme sulla possibilità di far approdare Dalot in giallorosso

Mourinho, dopo aver ribadito l’urgenza caratterizzante la zona a schermo della difesa, ha implicitamente fatto capire come ci sia una mancanza importante anche sulle corsie difensive. In attesa del recupero di Spinazzola e sperando nella maturazione progressiva di Riccardo Calafiori, la fascia destra è quella che desta maggiore preoccupazione.

Qui i giallorossi vantano come titolare unicamente Rick Karsdrop che non ha però una valida alternativa. Reynolds continua a non convincere il mister, che diverse volte ha preferito ricorrere ad adattamenti tattico-tecnici piuttosto che schierare il terzino americano.

Da diverse settimane, proprio per la situazione su descritta, la Roma si sta muovendo su Diogo Dalot, terzino classe ’99 del Manchester United che ha militato anche nel Milan nell’ultima stagione. Il suo profilo non convince i Red Devils e, stando a quanto riferito da Todofichajes.net, le possibilità di vederlo approdare alla corte di Mourinho aumentano giorno dopo giorno.

A sottolinearlo è il modus operandi della dirigenza anglosassone, alla ricerca di un profilo che possa assecondare le caratteristiche di Solskjaer. Dopo aver monitorato Trippier, a detta del portale spagnolo, il Manchester starebbe valutando anche il profilo di Nordi Mukiele

Si tratta di un elemento polivalente, in grado di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale e il cui contratto con il Lipsia è in scadenza nel 2023. Un buon motivo per cercare di fare pressione sul club tedesco la prossima estate, quando il francese entrerà nel suo ultimo anno di contratto.

Il “goal” di Fletcher e colleghi è quello di garantire al mister norvegese un titolarissimo che prenda il posto di Wan-Bissaka, relegando quest’ultimo al ruolo di subalterno. Pinto, intanto, osserva interessato.