Calciomercato Roma, colpo da 20 milioni | L’annuncio del giocatore

Calciomercato Roma, ci sarebbero delle interessanti novità legate ad una pista nata a sorpresa nelle ultime ore.

L’obiettivo attuale della Roma è quello di seguire il mantra del proprio mister, ossia ragionare step by step e cercare di fare il massimo per vincere ogni singola partita. Il tutto, dunque, senza pensare troppo a lungo termine ma restando concentrati sul presente e le avversità che quest’ultimo pone di fronte.

Attualmente i giallorossi vantano 12 punti in campionato, tre in meno rispetto all’en-plein, e sono chiamati a dover affrontare un tris di impegni molto importante. Domani, domenica 26 settembre, andrà in scena il Derby della Capitale, dopo il quale Pellegrini e compagni partiranno per l’Ucraina.

Giovedì è infatti in programma la gara di Conference contro lo Zorya mentre tre giorni dopo si disputerà l’ultimo match di questo tour de force prima della seconda sosta stagionale, quello contro l’Empoli. Sarà, come più volte sottolineato, fondamentale gestire bene le risorse e le energie affinché si possa ovviare alle carenze numeriche della rosa con turnazioni calibrate e ponderate.

Non manca di certo l’esperienza a Mourinho per gestire una situazione del genere ma va comunque sottolineato che, tra una pellegrinaggio a San Pietro e un altro, lo Special One si augura di poter abbracciare qualche nuovo giocatore nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, Hagi: “Sono concentrato sul presente”

Il portoghese ha sornionamente espresso la sua volontà di vedere arrivare nuovi elementi, sottolineando come in determinati reparti ci siano dei deficit palesi. Questo soprattutto a centrocampo ma, nonostante ciò, Pinto non ha perso occasione di monitorare giocatori più avanzati.

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato dell’interesse dei capitolini per Ianis Hagi, centrocampista offensivo del Rangers, in grado di ricoprire tutti i ruoli della trequarti. Lo stesso giocatore ha ammesso di essere in grado di giocare in più posizioni, parlando così al Glasgow Times.

“Posso giocare in diverse posizioni. Posso giocare anche come otto. Mi sento davvero a mio agio lì. Ho aggiunto molto al mio gioco e ho ancora molto da aggiungere. Questo è ciò su cui mi sto ancora concentrando”. E ancora: “Sto cercando di immaginare diversi tipi di allenamento e modi per migliorare con lo staff tecnico. Finché sono in una posizione in cui posso creare sul campo e fare il mio lavoro da numero 10, mi sento davvero bene”.

Figlio del noto Gheorge, Ianis ha commentato anche i numerosi rumors delle ultime ore, secondo i quali, come detto, ci sarebbe stato un interessamento da parte dei giallorossi.

“In questo momento penso solo alle numerose partite che attendono me e i Rangers in questi giorni. Sono completamente concentrato sulla mia squadra. Non credo che in questo momento sia il momento di parlare di trasferimenti. La finestra di mercato è appena finita quindi non ha senso nemmeno parlare di trasferimenti”.