Calciomercato Roma, giocatore in città | Chiusura vicina

Non è ancora chiuso il calciomercato della Roma. Il club giallorosso nelle prossime ore potrebbe ufficializzare un’altra cessione.

Un grande lavoro quello svolto da Tiago Pinto nell’ultima sessione di calciomercato, che può essere considerata la prima vera del general manager giallorosso arrivato lo scorso 1 gennaio dal Benfica. Il dirigente portoghese ha lavorato molto sulle uscite che hanno fatto risparmiare molti milioni di euro sul monte ingaggi. L’uscita di Edin Dzeko, voluta proprio dall’attaccante bosniaco, ha alleggerito ulteriormente gli stipendi del club capitolino. José Mourinho sa benissimo che in una sola estate non era possibile fare i miracoli, infatti in entrata il mercato è stato centellinato sui quattro acquisti che secondo lo Special One erano giusto per far partire il progetto.

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Roma, torna a disposizione | Anticipazione di Mourinho

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il Manchester United pesca il jolly | Via libera per Pinto

Calciomercato Roma, cessione ad un passo

Tra i fuori rosa ne sono rimasti in tre: Federico Fazio, Davide Santon e Steven Nzonzi, i quali continuano ad allenarsi separatamente dal resto del gruppo principale di Mourinho. Per il difensore argentino e l’esterno non ci sono grosse novità e probabilmente potrebbero cercare una sistemazione nel calciomercato invernale del prossimo gennaio, mentre per il centrocampista francese c’è una novità. Come riportato da ‘calciomercato.it’, infatti il classe ’88 è già arrivato nella città, di quella che potrebbe essere la sua nuova squadra, vale a dire l’Al Rayyan. Il giocatore da ieri è già a Doha per chiudere e formalizzare il suo trasferimento al club qatariota, allenato dal Laurent Blanc. Anche in questo caso poco più di 5 milioni di euro di risparmio nell’ingaggio per la Roma.