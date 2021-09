Dall’Inghilterra potrebbero arrivare importanti novità su un possibile obiettivo di mercato della Roma.

Nei giorni scorsi José Mourinho è tornato a parlare della rosa a sua disposizione. L’allenatore portoghese durante l’estate aveva in più occasioni commentato in maniera molto positiva il lavoro svolto dalla dirigenza sul mercato. Il tecnico tuttavia non ha mai nascosto che per ambire ai più alti livelli a questa Roma manca una maggiore profondità di rosa. Ed è proprio su questo che si concentrerà il lavoro futuro del General Manager giallorosso Tiago Pinto.

Il dirigente portoghese monitora il mercato con l’intenzione di garantire al tecnico i rinforzi più importanti già nella sessione che si aprirà all’inizio del 2022. Le priorità in casa Roma non sono certo un mistero. Mourinho ha chiesto apertamente l’arrivo di un vice Karsdorp e un mediano di spessore. Proprio a proposito del rinforzo a centrocampo sembrano esserci interessanti novità.

Calciomercato Roma, opzione in Premier | Pinto osserva

Durante l’estate sono stati diversi i centrocampisti il cui nome è stato accostato alla Roma. Tra questi anche il mediano brasiliano Douglas Luiz. Il giocatore dell’Aston Villa è stato al centro di numerose voci di mercato anche per via di alcuni problemi nel rinnovo di contratto con il club britannico. Secondo l’edizione odierna de Il Romanista, quello di Douglas Luiz sarebbe il primo nome sulla lista dei possibili rinforzi stilata da Tiago Pinto. E in questi giorni potrebbero arrivare novità importanti sul suo futuro. L’agente del giocatore ha infatti in agenda un incontro con la dirigenza dell’Aston Villa. L’obiettivo è fare chiarezza sulle possibilità di rinnovo. Se non si dovesse raggiungere un accordo soddisfacente per il brasiliano si avvicinerebbe la cessione. Certo, gli inglesi finora hanno alzato un muro alto 30 milioni attorno al mediano: queste sarebbero le richieste per sedersi a trattare la sua cessione. Per questo tornano decisive alcune operazioni in uscita: su tutte la cessione di Nzonzi, che permetterebbe al club di monetizzare e racimolare parte del cash necessario. A questo si potrebbe aggiungere un altro elemento: l’inserimento nella trattativa con l’Aston Villa di uno tra Diawara e Villar come parziale contropartita. Intanto, però, le novità più importanti devono arrivare dall’Inghilterra. Se la trattativa per il rinnovo dovesse interrompersi, Tiago Pinto aprirà la caccia a Douglas Luiz.