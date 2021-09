Calciomercato Roma, il top player fa gola a tutti | Pronto un doppio assalto

Calciomercato Roma, due club monitorano con estrema attenzione l’evolversi della situazione legata al “big” giallorosso.

La vittoria contro l’Udinese ha contribuito a dare ancor più entusiasmo alla torcida giallorossa, che ora si appresta a vivere un derby dalle mille emozioni. Nella gara contro i friulani ha cercato di ritagliarsi un ruolo da protagonista Niccolò Zaniolo, dopo che contro l’Hellas Verona il suo atteggiamento aveva per certi aspetti indispettito José Mourinho, non contento della sua fase difensiva. Come riportato da calciomercatonews.com, la sensazione è che Zaniolo non sia incedibile, sebbene Mou ne abbia elogiato in più di una circostanza il talento e l’abnegazione: la Juventus e il Manchester United continuano a restare alla finestra, pronte ad intervenire nel caso in cui si palesassero le giuste condizioni.

Calciomercato Roma, Juve e United studiano il colpo Zaniolo

L’esterno classe ‘99 ha il contratto in scadenza nel 2024, e per una cifra vicina ai 45 milioni di euro, stando alla medesima fonte, potrebbe partire. La Juve sarebbe in grado di corrispondergli uno stipendio annuo da circa 4 milioni di euro, soprattutto se dovesse accettare le avances dei top club europei per Federico Chiesa, la cui valutazione è esponenzialmente aumentata, alla luce delle recenti prestazioni. Ma occhio alla possibile irruzione dei Red Devils, che in passato ha già effettuato dei sondaggi esplorativi, mai approfonditi.