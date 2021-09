Probabili formazioni Lazio-Roma, Mou ha scelto il sostituto di Pellegrini

By

In vista del derby José Mourinho deve decidere come sostituire Lorenzo Pellegrini, assente per squalifica.

Quando mancano poco più di 24 ore al derby di domani la Roma comincia il suo ritiro nel centro sportivo di Trigoria. In vista della partita più importante di questo avvio di stagione José Mourinho ha deciso di anticipare l’inizio del ritiro nel tentativo di garantire ai calciatori la massima concentrazione possibile. Il tecnico portoghese dovrà anche gestire la pesante assenza di Lorenzo Pellegrini, squalificato dopo l’espulsione di giovedì sera contro l’Udinese.

L’assenza del numero 7 è di quelle pesanti. In queste prime uscite stagionali Mourinho non aveva mai rinunciato al suo Capitano. L’allenatore sin dal suo arrivo ha coccolato e messo Lorenzo al centro del progetto. Lo ha eletto a leader tecnico e carismatico del gruppo. E lui ha risposto alla grande, con un avvio di stagione da incorniciare. L’errore di Rapuano, ora, toglie a Pellegrini il derby forse più importante della sua carriera.

Ma vediamo insieme come Mourinho è orientato a sostituire il Capitano nella sfida di domani.

Lazio-Roma, le scelte di Mourinho | Le probabili formazioni

Oltre all’assenza di Pellegrini, Mourinho dovrà quasi certamente fare a meno anche di Matias Vina. L’esterno uruguayano ancora ieri si è allenato individualmente. Difficile quindi – a meno che non si tratti di pretattica – che domani possa essere a disposizione del tecnico. Conferma quindi per Riccardo Calafiori sull’out di sinistra. Al centro della difesa è probabile che Mourinho decida di lanciare Smalling al fianco di Mancini. Dall’inglese l’allenatore si aspetta più sicurezza nel guidare la linea difensiva. In mediana confermatissimi Veretout e Cristante. Sulla trequarti dovrebbe essere El Shaarawy a sostituire Pellegrini, con conseguente accentramento di Mkhitaryan. Davanti, Tammy Abraham.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, S. Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, L. Romero, Muriqi.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Ibañez, Villar, Diawara, Darboe, Bove, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.