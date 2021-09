Roma, Mourinho blinda Trigoria | Il bluff per sorprendere Sarri

José Mourinho ha deciso di anticipare il ritiro della squadra in vista del derby. Il tecnico vuole la massima concentrazione per la sfida di domani.

Giornata di vigilia, in casa Roma. Domani alle 18 scatta il primo derby della stagione 2021/22. La prima volta con Mourinho e Sarri sulle due panchine. Un elemento di fascino in più per quella che già di per sé è la sfida più attesa dell’anno nella Capitale. La Roma ci arriva bene dal punto di vista dei risultati – con 6 vittorie in 7 uscite ufficiali – ma anche con la rabbia di chi sa di aver subito un torto. Lorenzo Pellegrini infatti non sarà della partita per l’ingiusta espulsione subita all’ultimo minuto del match di giovedì sera contro l’Udinese.

Un’assenza pesante sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale. Il Capitano è stato il vero uomo in più della Roma in questo avvio di stagione. Non a caso la sua squalifica ha mandato su tutte le furie José Mourinho. L’allenatore portoghese ha dedicato gli ultimi giorni a osservare la Lazio da vicino. Dopo averla snobbata in conferenza stampa – “Non l’ho mai vista giocare, ho solo guardato gli highlitghts” – lo Special One ha iniziato a dedicarsi alla preparazione del match di domani.

Roma, Mourinho blinda Trigoria | Attesa derby

Come sempre il tecnico è deciso a curare ogni dettaglio della sfida. Per arrivarci al meglio, oltre agli aspetti tecnici e tattici cui sta lavorando con la squadra, il portoghese dedica grande attenzione anche all’aspetto psicologico. In questo senso è significativa la decisione di cominciare già nella giornata di oggi il ritiro della squadra. Il derby è fissato per domani alle 18 ma già da oggi giocatori e staff tecnico si ritroveranno a Trigoria per lavorare e concentrarsi sulla partita. Il centro sportivo è blindato e già da ieri Mou ha chiesto che le telecamere non si avvicinassero ai campi di allenamento. Oggi la squadra pranzerà al gran completo a Trigoria e poi, terminato l’allenamento del pomeriggio, resterà a dormire nel centro sportivo. Un approccio profondamente diverso da quello scelto, sull’altra sponda del Tevere, da Maurizio Sarri. In casa Lazio infatti è stata lasciata ai giocatori l’opportunità di decidere se rimanere in ritiro o fare ritorno a casa.

Poi, domani, il derby. Il programma è già fatto, come spiega Il Corriere dello Sport: risveglio muscolare in mattinata, pranzo alle 12 e merenda leggera alle 14:30. Lo spostamento verso l’Olimpico avverrà un po’ prima del solito: Mourinho vuole evitare che il traffico rallenti il percorso del bus giallorosso e vuole prendersi tutto il tempo necessario per fare il sopralluogo del terreno di gioco insieme ai calciatori.