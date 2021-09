Roma, Mou esulta: ribaltone nella rifinitura pre derby

Roma, importanti novità per Mourinho in vista del derby di domani: cambia tutto nell’allenamento di rifinitura.

Manca sempre meno al fischio d’inizio della stracittadina di Roma. Un match mai banale, che ha sempre un sapore che travalica la mera sfera calcistica; la compagine di Mourinho si presenta alla gara contro la Lazio forte della vittoria, sofferta, ma proprio per questo, ancor più importante, ottenuta contro l’Udinese. Conquistare i tre punti significherebbe per i giallorossi incamerare altra autostima, ma non è stata una vigilia “piatta” per Abraham e compagni, con la squalifica di Pellegrini a catalizzare l’attenzione mediatica.

Mou, però, può sorridere sotto un altro aspetto. Come anticipato dallo stesso Special One nel corso della conferenza stampa di presentazione, le condizioni di Matias Vina sono drasticamente migliorate, e le chances che l’uruguayano possa essere schierato dal primo minuto sono in netta ascesa. L’ex Palmeiras, come rivelato da “Il Corriere dello Sport”, ha svolto regolarmente l’intera seduta con i suoi compagni, con una leggera fasciatura a ridosso del ginocchio sinistro che gli aveva creato dei grattacapi i giorni scorsi. Al termine dell’allenamento, si è fermato a parlare con Mou e lo staff sanitario, per esternare le sue sensazioni: spetterà ora al tecnico capire se sia il caso di schierarlo dal primo minuto, o preferire “risparmiarlo”, almeno dall’inizio.