Ricorso per la squalifica di Pellegrini | La Roma ha già deciso

Si è parlato in questi giorni della possibilità per la Roma di presentare ricorso contro la squalifica di Pellegrini.

Mancano ormai poco più di 24 ore al derby di domani. Alle 18 Roma e Lazio si troveranno di fronte sul prato dell’Olimpico per la prima stracittadina della stagione. Una partita che la Roma dovrà affrontare senza il suo giocatore più in forma di questo avvio di stagione. L’espulsione ingiustamente comminata a Lorenzo Pellegrini al novantesimo del match contro l’Udinese costringerà il Capitano giallorosso a guardare i compagni da fuori. Un’assenza pesante e ingiusta contro la quale Mourinho si è scagliato duramente alla fine della partita di giovedì sera.

L’allenatore portoghese aveva insistito sulla gravità dell’errore di Rapuano. Lo Special One aveva anche ipotizzato che la Roma potesse tentare un ricorso per evitare che Pellegrini venisse squalificato.

Squalifica Pellegrini, il punto sul ricorso | La decisione della Roma

Giovedì sera, al termine della partita contro l’Udinese, i Friedkin erano arrabbiatissimi. Dan e Ryan non erano allo stadio ma hanno seguito la situazione e hanno chiesto al team legale del club di intraprendere qualsiasi possibile azione. In realtà, però, la Roma non ha opzioni a sua disposizione. Lo ha spiegato bene il consulente legale di giustizia sportiva, l’avvocato Conte. In questa situazione qualsiasi azione è tecnicamente impossibile da avviare. L’articolo 7 comma 9 e l’articolo 74 comma 8 del codice di giustizia sportiva escludono la possibilità di inoltrare un ricorso per una squalifica di una sola giornata. Lo sottolinea Il Corriere dello Sport. Di più: la vecchia prova tv è stata ormai sostanzialmente soppiantata dal Var. Che però nel caso del rosso al Capitano non poteva intervenire, trattandosi di una seconda ammonizione.

L’arbitro ha seguito l’azione da vicino e ha preso una decisione. Per quanto fuori luogo e criticabile, non è questa materia su cui sia possibile presentare ricorsi. Alla Roma quindi rimane soltanto la rabbia per l’assenza di un uomo chiave in una partita fondamentale. Sta a Mourinho ora trasformare questa rabbia in una spinta in più verso la partita di domani.