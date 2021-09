Calciomercato Roma, addio inevitabile | Monchi prova il sorpasso

Calciomercato Roma, l’addio ormai è inevitabile. Monchi però prova il sorpasso su Tiago Pinto. Il difensore ha chiesto di essere ceduto

Ha chiesto di essere ceduto. Anche in prestito, qualora il suo attuale club non riuscisse a piazzarlo con una cessione. Vuole andare via, e l’ha comunicato al direttivo del Barcellona. Lenglet, molto presto, lascerà la maglia blaugrana. E da questa estate, il difensore, è entrato nel mirino della Roma e di Tiago Pinto, che cercherà a gennaio di strapparlo alla società di Laporta.

Le notizie che arrivano dalla Spagna, e precisamente da todofichajes.net, parlano di un rapporto ormai logoro con Koeman. E nonostante il tecnico rimanga comunque in discussione soprattutto per la prossima stagione, ormai non ci sono i margini affinché lo strappo con Lenglet rientri. La Roma sta alla finestra, convinta di poter giocarsi le proprie carte. Ma anche Monchi sembra voler fare un’offerta.

Calciomercato Roma, il Siviglia prova il sorpasso

Come detto, il Siviglia sembrerebbe voglia prendere il difensore in prestito. Possibilità di acquistarlo al momento il club spagnolo non ne ha. Ma siccome è in corsa per qualcosa d’importante nella Liga, nulla verrà lasciato al caso. Monchi quindi cerca il sorpasso su Tiago Pinto che per il difensore si è mosso con largo anticipo e che non ha nessuna intenzione di mollare la presa.

Anche se, c’è da sottolineare, che Mourinho in questo momento ha sicuramente bisogno di un esterno che vada a dare il cambio a Karsdorp piuttosto che di un centrale. Ecco perché, come spiegato prima, ci potrebbe essere uno scambio con l’Inter per portare quell’elemento che farebbe felice Mourinho. Reynolds, infatti, non convince proprio. E anche lui potrebbe cambiare maglia già a gennaio.