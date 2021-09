ASRL | Calciomercato Roma, sorpasso a destra | Inter e Juve avvisate

Calciomercato Roma, non si ferma il lavoro di Pinto in questi mesi, la cui finalità è quella di apparecchiare al mister connazionale una rosa degna del suo nome.

Il dg ex Benfica ha fin qui operato con grande intelligenza e preparazione, cercando di assecondare le richieste di Mourinho ma, al contempo, di rispettare le esigenze e i paletti finanziari imposti dai Friedkin.

Il tutto senza mai perdere di vista una delle finalità divenute prioritarie nel mondo giallorosso, quella cioè di allontanare i numerosi esuberi presenti in squadra e relegati da inizio giugno dallo stesso tecnico in un corpus apposito.

Mentre giocatori e staff tecnico devono ora restare concentrati sui numerosi impegni che attenderanno loro fino a Natale, soste escluse, ai piani alti di Trigoria si continuerà a lavorare per non restare fermi durante la campagna acquisti invernale e migliorare lo scacchiere laddove necessario.

Calciomercato Roma, spunta il nome di Castagne per la corsia difensiva

Consapevole dell’urgenza più volte denunciata da Mou nella zona mediana, Tiago cercherà di plasmare anche altri reparti, a partire da quello difensivo. In particolar modo, i giallorossi mancano di una vera e propria alternativa a Rick Karsdorp sulla fascia destra.

L’olandese è il titolare indiscusso ma non ha alle spalle un profilo che possa apportare le sue stesse garanzie e favorirne il riposo. L’americano Reynolds continua a non convincere e per questo motivo si potrebbe assistere a qualche interessante novità in questa regione.

Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, la Roma starebbe monitorando la situazione di Timothy Castagne, laterale ex Atalanta attualmente militante nel Leicester e seguito anche da altri club italiani.

Oltre ai giallorossi, si segnala infatti anche la presenza di Juve e Inter sulle sue tracce, come riportato da Interlive.it. Il belga non disdegnerebbe un ritorno nel nostro campionato ma la palla, ora, passa alla dirigenza delle Foxes. Seguiranno aggiornamenti.