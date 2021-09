ASRL | Calciomercato Roma, nome nuovo in mediana | Prezzo già fissato

Calciomercato Roma, non sia arresta il lavoro di Pinto, volto a plasmare una rosa forte ma necessitante di diverse migliorie.

Mourinho ha sempre sottolineato la sua ammirazione per l’operato della società, che ha in estate agito con la finalità di accontentarlo, mostrando tutta la propria volontà di ben ovviare agli imprevisti incontrati senza incassarli passivamente.

All’infortunio di Spinazzola si è provveduto con l’innesto di Matias Vina, senza limitarsi a sperare nell’esplosione di Calafiori. Stesso discorso si può fare per la sortita di Edin Dzeko, alla quale Pinto e adepti hanno prontamente risposto con l’ingaggio di uno dei prospetti più interessanti di Europa.

Nonostante ciò, lo Special One continua a denunciare un gap con le altre competitors e si augura che esso possa essere quantomeno ridotto nella prossima campagna acquisti.

Calciomercato Roma, spunta William Barrios per il centrocampo

La priorità continua ad essere quella a centrocampo ma vi abbiamo da poco parlato anche dell’interesse per un profilo difensivo, volto ad aumentare le risorse in un reparto che, proprio come il centrocampo, pare incompleto.

Per quanto concerne la regione a schermo della difesa, essa vanta come titolari inamovibili Cristante e Veretout che, a detta di Mou, non hanno delle alternative valide o comunque in grado di apportare lo stesso equilibrio garantito dai due.

Ciò giustifica l’insistenza con la quale si stanno monitorando diversi profili in questa zona. Tra i vari, riportiamo anche il nome di Wilmar Barrios dello Zenit. Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il ventisettenne colombiano ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 25 milioni di euro.

I russi non hanno intenzione di fare sconti ma Pinto cercherà di mantenere aperta questa pista e trovare uno spiraglio che possa accontentare tutte le parti in causa.