Calciomercato Roma, domenica da dimenticare | I tifosi lo vogliono fuori

Una non buona prestazione fa scattare l’ira dei tifosi che sui Social chiedono il ritorno di un altro giocatore.

Una giornata da dimenticare non soltanto per la Roma di José Mourinho e dei suoi tifosi, ma anche per un altro giallorosso, ancora di proprietà del club capitolino. Infatti questa sera c’è una nota positiva, che sarebbe lo schieramento ancora una volta da titolare di Pau Lopez come portiere del Marsiglia, ma anche una negativa, quella che la prestazione dell’estremo difensore spagnolo, preferito da Sampaoli a Mandanda, ha lasciato a desiderare questa sera. Il tecnico dell’OM ha parlato così nei giorni scorsi riguardo al duello tra i pali: “Vogliamo testare Pau Lopez, anche per vedere come si adatta al gruppo e al sistema di gioco, visto che per noi anche il portiere è considerato un giocatore vero e proprio. Probabilmente deciderà di volta in volta, gara per gara, chi schierare”, ha detto Sampaoli.

Calciomercato Roma, situazione riscatto Pau Lopez

Scelta, che almeno per oggi, non è stata accolta bene dai tifosi dell’Olympique Marsiglia. Il club ha perso 3-2 in casa nella gara di campionato contro il Lens, e i tifosi si sono scagliati anche sul portiere sui Social. Non ci sono state papere clamorose, ma qualche errore anche in fase di disimpegno. La dirigenza giallorossa spera che l’allenatore dell’OM non ascolti i tifosi che vorrebbero il ritorno dal primo minuto di Mandanda, anche in vista dell’ipotetico riscatto che scatterà alla ventesima presenza. Al momento lo Pau Lopez è alla quinta presenza consecutiva da titolare tra Ligue 1 ed Europa League (2 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta).