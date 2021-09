Calciomercato Roma, blitz e firma | È il giorno decisivo

In casa Roma sono ore decisive per la definizione di un importante affare di calciomercato.

Durante l’estate il General Manager della Roma Tiago Pinto ha lavorato in sede di calciomercato per modellare la squadra alle esigenze di José Mourinho. L’allenatore portoghese ha indicato una serie di giocatori non adatti al suo progetto tecnico. Pinto ha quindi dovuto concentrare molte delle sue attenzioni sul mercato in uscita. La cessione di quasi tutti i calciatori in esubero ha permesso al dirigente giallorosso di alleggerire il monte ingaggi del club. Un’operazione indispensabile per regalare nuovi innesti a Mourinho. Le difficoltà maggiori sono però arrivate da quei calciatori che durante l’estate hanno categoricamente rifiutato tutte le possibili destinazioni.

E’ il caso di Federico Fazio e Davide Santon, come di Steven Nzonzi. Il mediano francese però pare ora vicino all’addio.

Calciomercato Roma, trattativa in chiusura | Oggi la firma?

Dopo un’estate trascorsa a rifiutare tutte le offerte ricevute, Steven Nzonzi pare quindi essersi deciso a lasciare la Roma. Il mediano ha ceduto negli ultimi giorni al corteggiamento dell’Al Rayyan, iniziato già alla fine di agosto. Il club qatariota nei giorni scorsi ha ufficializzato l’acquisto di James Rodriguez e conta di chiudere a breve anche per Nzonzi. Secondo calciomercato.it manca ancora l’accordo totale tra le parti ma si continua a trattare. Il francese vedrà scadere il proprio contratto con la Roma il prossimo 30 giugno ma il club giallorosso intende liberarsi del suo ingaggio prima di quella data. Per questo si continua a lavorare per il suo approdo all’Al Rayyan che ora sembra più vicino che mai. Stando a quanto riferisce Il Romanista la fumata bianca potrebbe addirittura arrivare già oggi: in giornata Nzonzi potrebbe firmare il suo nuovo contratto con il club del Qatar.