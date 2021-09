Dalla Premier League arrivano novità su un possibile obiettivo di mercato della Roma.

La Roma è stata protagonista di un ottimo avvio di stagione. La squadra giallorossa sembra aver già assimilato i dettami di José Mourinho nonostante il tecnico portoghese sia al lavoro nella Capitale soltanto da poche settimane. L’allenatore ha puntato forte sin dall’inizio su un blocco di calciatori nei quali ripone la massima fiducia. Quello che ora Mou si aspetta dalla dirigenza è uno sforzo sul mercato per garantirgli una rosa più ampia e capace di fornire maggiori garanzie. D’altra parte era stato lo stesso tecnico portoghese a sottolineare come la differenza tra la Roma e altri top club del campionato italiano sia proprio nella profondità della rosa.

Le priorità sul mercato di gennaio saranno quindi fondamentalmente due. Certamente Mourinho si aspetta l’arrivo di quel centrocampista di esperienza sfumato in estate. Un innesto fondamentale per garantire un ricambio di livello a Veretout e Cristante, visto che in questo avvio di stagione è apparso evidente che Villar e Diawara non sono ritenuti all’altezza dall’allenatore. Discorso analogo vale per la fascia destra. Rick Karsdorp è il titolare ma dietro di lui non c’è nessuno di cui Mourinho si fidi davvero. Santon è destinato a rimanere fuori rosa fino alla cessione o alla scadenza del contratto, mentre Reynolds è ancora troppo acerbo per giocare a questi livelli.

Calciomercato Roma, imprevisto sulla fascia | Un affare si complica

Per questo Pinto monitora attentamente le opportunità di mercato in quella zona di campo. Uno dei nomi recentemente accostati alla Roma è quello di Diogo Dalot. Il calciatore portoghese conosce la Serie A dopo la sua esperienza al Milan e rappresenterebbe un acquisto importante per dare profondità alla rosa giallorossa. Il suo nome era stato inserito nella lista dei possibili partenti dal Manchester United. Ieri però la situazione potrebbe essere cambiata. Al minuto 34 della sfida persa dai Red Devils contro l’Aston Villa si è infatti infortunato Luke Shaw. Per sostituirlo Solskjaer ha mandato in campo proprio Dalot. Una decisione che potrebbe complicare l’eventuale addio del portoghese. L’esterno ex Milan è per il tecnico norvegese la prima alternativa ai titolari e per questo l’obiettivo di Pinto di portarlo nella Capitale potrebbe allontanarsi. La speranza è che dalle parti di Old Trafford decidano di acquistare un nuovo esterno già a gennaio. In questo senso le voci che vorrebbero la dirigenza dello United attiva sul mercato tengono vive le speranze giallorosse: l’obiettivo Dalot non è ancora sfumato.