Lazio-Roma, Mou non si nasconde | Le sue parole infiammano il derby

Lazio-Roma, ha parlato Mourinho a pochi minuti dall’inizio del derby. Ecco cosa ha detto lo Special One: i tifosi s’infiammano

Ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del derby José Mourinho. L’allenatore della Roma, ha spiegato come si deve comportare la squadra in una gara come questa. Abbassando i toni, questa volta, perché la tensione è già alle stelle. “Bisogna essere equilibrati, sei sei solo emotivo difficile vincere, se sei solo razionale per una partita diversa non puoi vincere. Equilibrio, fra razionalità ed emotività”. Ha detto questo il tecnico portoghese a Dazn. Sottolineando come serve sicuramente la testa in una gara come questa. Non bisogna farsi trascinare dalle emozioni, che sono tante. E anche lui, dalla panchina, dovrà essere lucido nel cercare di dare alla squadra quelle sicurezze che servono in una sfida che ha un valore più importante dei tre punti.

