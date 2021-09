Lazio-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio del derby. Vediamo le probabili formazioni secondo i principali quotidiani sportivi.

Ancora poche ore e sarà derby. Il fischio d’inizio della partita più attesa di questo avvio di stagione è fissato alle 18. La Roma arriva alla stracittadina forte di sei vittorie nelle sette partite ufficiali fin qui disputate. Ad eccezione del passo falso di Verona, la squadra di José Mourinho è stata protagonista di un percorso netto che non vuole interrompere. Sul fronte opposto la Lazio di Maurizio Sarri che dopo un avvio importante sembra aver perso qualche certezza.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, doppio sgarbo del Milan | Maxi scambio in A

In casa Roma ci sarà però da fare i conti con l’assenza di Lorenzo Pellegrini. Il Capitano giallorosso è squalificato e non potrà essere in campo a guidare i compagni nella partita più importante di questo primo scorcio di stagione. Buone notizie invece dall’infermeria: José Mourinho ieri ha rotto gli indugi e rinunciando alla pretattica ha annunciato che Matias Vina è recuperato. L’uruguayano dovrebbe quindi essere a disposizione per questa sera.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, giocatore in città | Chiusura vicina

Lazio-Roma, le scelte degli allenatori | Le probabili formazioni dei quotidiani

I principali quotidiani sportivi italiani non sembrano avere grossi dubbi sulle formazioni che i due tecnici manderanno in campo nel pomeriggio di oggi. Dopo le parole di Mourinho la presenza di Vina dal primo minuto viene data per scontata. Secondo La Gazzetta dello Sport l’esterno dovrebbe riprendere il proprio posto sulla fascia sinistra completando la difesa formata da Karsdorp, Mancini e Ibanez. Stessa previsione per Il Corriere dello Sport, nonostante negli ultimi giorni sia circolata l’ipotesi di un rilancio dal primo minuto di Chris Smalling. Nessun dubbio anche in mediana, con gli inamovibili Veretout e Cristante. Quotidiani concordi anche sulla scelta di Mourinho per sostituire Lorenzo Pellegrini: il titolare dovrebbe essere El Shaarawy, con l’accentramento di Mkhitaryan dietro Tammy Abraham. Nessun dubbio anche per quel che riguarda la Lazio, con Sarri intenzionato a schierare l’undici tipo di questo avvio di stagione.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho