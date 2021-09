Lazio-Roma, tentazione Mourinho | Rivoluzione per sorprendere Sarri

A poche ore dal derby si fa strada un’ipotesi completamente nuova per la formazione della Roma.

Mancano ormai poche ore al primo derby della stagione 2021/22. La prima volta per José Mourinho e Maurizio Sarri, in passato protagonisti di sfide di fuoco in Premier League e ora chiamati a confrontarsi con il derby della Capitale. Una partita sempre speciale e capace di valere molto più dei 3 punti in palio. Le due squadre arrivano al match in condizioni molto diverse. Da una parte la Roma, che pare aver già interiorizzato i dettami di José Mourinho e che dovrà però fare i conti con l’assenza di Lorenzo Pellegrini. Dall’altra una Lazio che dopo essere partita fortissimo sembra essersi persa lungo la strada.

Inevitabile che le scelte dei due allenatori saranno fondamentali nella sfida di oggi. Il derby è una guerra di nervi, certo, ma la capacità dei tecnici di leggere i momenti della gara e magari sorprendere l’avversario potrà rivelarsi decisiva. Per questo, nonostante tutti i quotidiani sportivi siano concordi sulla conferma da parte di Mourinho dell’impianto di gioco visto fin qui, nelle ultime ore si sta facendo strada un’ipotesi completamente nuova.

Lazio-Roma, Mourinho pensa alla rivoluzione | La possibile mossa a sorpresa

Nei giorni scorsi è circolata con insistenza l’ipotesi di un rilancio dal primo minuto di Chris Smalling. L’inglese potrebbe avere quelle caratteristiche di personalità ed esperienza utili a consolidare la retroguardia giallorossa. Nonostante i principali quotidiani oggi siano tornati a dare per certa la coppia titolare Mancini-Ibanez, la possibilità di vedere in campo il centrale inglese è ancora concreta. Secondo Goal.com Mourinho potrebbe sopperire all’assenza di Pellegrini cambiando pelle alla squadra e schierandola con una inedita difesa a 3. Se così fosse, Smalling agirebbe al centro della retroguardia insieme a Mancini e Ibanez, con l’avanzamento sulla linea mediana di Karsdorp e Vina. Il tecnico portoghese disegnerebbe quindi un 3-4-2-1 in cui il sacrificato sarebbe Stephan El Shaarawy. A supporto di Tammy Abraham agirebbero infatti soltanto Zaniolo e Mkhitaryan, con la conferma in mezzo al campo degli intoccabili Veretout e Cristante. Un’ipotesi del tutto nuova ma non da scartare: Mourinho potrebbe giocarsi questa carta per sorprendere Sarri.