Voti Lazio-Roma 3-2, quanti bocciati | Derby amaro per Mou

E’ il derby di Roma numero 177, il primo in panchina per Mourinho e Sarri allo stadio Olimpico. Tante polemiche all’Olimpico, finisce 3-2 per i biancocelesti.

Il derby si apre a ritmi alti, ma senza grandi occasioni nelle prime battute. Da segnalare la coreografia della Curva Sud, che ha deciso di colorare il settore di migliaia di bandiere giallorosse. Ecco lo striscione dedicato alla squadra: “Voi sulla maglia, noi in curva. Con questi colori uniti per la vittoria“. La gara viene sbloccata dalla Lazio, con Millinkovic-Savic che sfrutta un buco clamoroso nella retroguardia giallorossa. Zaniolo cade in area biancoceleste dopo contatto con Hisay, ma per Guida non c’è nulla, sul contropiede arriva il 2-0 di Pedro, inizio scioccante per i giallorossi. A un centimetro dal gol la Roma, con Zaniolo che trova il palo dopo un colpo di testa. E’ poi Ibanez ad accorciare le distanze, sempre su colpo di testa, al minuto 41. Si chiude 2-1 per i biancocelesti l’intervallo.

La riprese inizia senza cambi, prima occasione per Immobile che spreca davanti la porta. Prima occasione giallorossa ancora con Ibanez, nuovamente da calcio d’angolo, stavolta fuori di poco. E’ una gara che vive di strappi, ma la Lazio mette la freccia con Felipe Anderson, al minuto 63. 3-1 per i biancocelesti, tutto da rifare per la truppa di Mourinho. Zaniolo trova il calcio di rigore, su un intervento di Akpa, Segna Veretout sotto la Curva Sud, siamo 3-2 al minuto 70. Decisivo Reina su Zaniolo, quando mancano 17 minuti al 90esimo. Ancora bravo Reina, decisivo il portiere biancoceleste nel finale di gara. Si accendono i nervi a pochi minuti dal termine, doppia ammonizione in seguito ad una piccola mischia. Niente da fare per i giallorossi, alla Lazio il primo derby stagionale.

Derby amaro per i giallorossi, quante polemiche

📊 Le statistiche LIVE di #LazioRoma 👇 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 26, 2021

LAZIO: Reina 6.5; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Hisaj 6; Milinkovic 6,5, Leiva 6, Luis Alberto 6 (66° Akpro); Pedro 6,5, Immobile 6.5 (90°Muriqi) , Felipe Anderson 7.

ROMA: Rui Patricio 5.5; Karsdorp 4.5 (82°Zalewski sv), Mancini 5, Ibanez 6, Vina 4.5 (82°Smalling 5.5); Cristante 4.5, Veretout 6; Zaniolo 6,5 (77° Perez sv), Mkhitaryan 5,5, El Shaarawy 5.5 (64° Shomurodov 5); Abraham 5.5.

Marcatori: 11° Milinkovic-Savic, 19° Pedro, 41° Ibanez, 63° F.Anderson, 69° Veretout

Ammonizioni: 11° Rui Patricio, 25° Leiva, 45° Cristante, 48° Vina, 61° Mourinho, 87° Veretout, 87°Cataldi

Espulsioni: