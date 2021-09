Roma, Mourinho non si ferma mai | La caccia al talento prima del derby

Roma, la giornata di Mourinho è iniziata oggi molto presto. Ecco cosa ha fatto lo Special One prima del derby.

Oggi, domenica 26 settembre, è uno di quei giorni in cui la Capitale si paralizza totalmente. Alle ore 18 è infatti in programma la stracittadina contro la Lazio che, finalmente, sarà disputata a porte aperte dopo i quasi due anni di silenzio legato alla fase pandemica.

Sarà il primo derby romano per Mourinho che ieri si è detto entusiasta di poter annoverare quest’altra esperienza nel computo delle tante emozioni vissute in carriera e che ha giurato alla piazza di mettere in campo tutta la passione e l’amore ricevuto fin qui.

Si tratterà di una sfida molto affascinante anche per la presenza di Maurizio Sarri, ritornato in Italia dopo un anno sabatico e pronto a rincontrare quello Special One più volte fronteggiato in Inghilterra. Ciò che ha colpito in queste ore, però, è stata la scelta del mister giallorosso fatta in mattinata.

Ecco quello che è successo.

Roma, Mourinho fa visita alla squadra Primavera

Sin dall’inizio di questa stagione, il mister ha cercato di integrare nel gruppo principale alcuni dei numerosi giovani vantati dalla Roma tra le proprie fila. Una scelta volta ad ovviare ad alcune assenze strutturali della rosa, alle quali non è stato possibile ovviare nella scorsa campagna acquisti, ma con la finalità di provare a lanciare anche qualche frutto del vivaio.

Da sempre, questo, ha sfornato bei giocatori e lo stesso Mou sembra non volersi perdere eventuali talenti da poter sfruttare anche in futuro, nell’arco ossia dei tre anni contrattuali.

Ciò è emerso anche dalla sua presenza alla partita mattutina tra la Roma e l’Hellas Verona primavera, alla quale ha voluto assistere proprio per valutare i ragazzi allenati da Alberto De Rossi.

Non è la prima volta che accade ed è probabile che si tratti di una scelta molto più produttiva e non una semplice modalità di distrazione mattutina per stemperare le ansie di quella che è percepita come la sfida per antonomasia.