Roma, tutti pazzi per Abraham | La scommessa di Delvecchio e Totti

Roma, sono arrivate delle interessanti dichiarazioni sul nuovo centravanti giallorosso da parte dei due ex capitolini.

Il giorno calcistico più atteso dell’anno è finalmente arrivato. Oggi, alle ore 18, ci sarà la sfida tra Lazio e Roma circa la quale ha così parlato Francesco Totti ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“Ai miei tempi, 20 anni fa, si parlava del derby a partire da tre o quattro mesi prima. C’era chi preferiva vincere i due derby anziché lo scudetto. Chiaro che se vinci derby e scudetto è la ciliegina sulla torta, l’importante era non uscire sconfitti, se perdevi il derby dovevi aspettare quello di ritorno perché era complicato vivere a Roma”.

“Per me il derby era una partita particolare, si viveva diversamente perché Roma ti porta a questo rapporto tra giocatori e tifoseria, tra me e loro c’era amore reciproco che mi portava a vivere questa gara in modo diverso rispetto agli altri giocatori”.

Roma, le parole di Delvecchio e Totti su Tammy Abraham

Il capitano storico della Roma ha poi espresso il proprio parere su quello che è stato uno degli acquisti più importanti del recente passato giallorosso e non solo. Ci riferiamo chiaramente a Tammy Abraham, così presentato dal “Pupone“.

“Quando arrivano questi giocatori tutti pensano che sia l’uomo derby. Per me è un giocatore formidabile. È stato un acquisto top, predisposto a dare un contributo alla squadra ed è fondamentale l’attaccamento che sta mostrando verso una piazza come questa”.

Positiva anche l’impressione avuta da Marco Delvecchio sull’ex Chelsea, che ha così parlato ai microfoni de “Il Messaggero“.

“Abraham ha tutto fisco, tecnica, anche lui conoscerà subito cosa significhi giocare il derby di Roma. E per fortuna è tornato il pubblico, lo scorso anno è stato molto triste assistere ad una gara come questa a porte chiuse”.