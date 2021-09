Calciomercato Roma, Pinto nei guai | Tesoretto in frantumi

Calciomercato Roma, allarme Pinto: cessione a rischio e tesoretto in frantumi. Ecco cosa sta effettivamente accadendo.

Nell’inizio scintillante del Milan, che, fatta eccezione per il pareggio dell’Allianz Stadium e per il k.o. di Anfield, ha inanellato una serie di vittore in campionato impressionante, non sta giocando un ruolo da protagonista Alessandro Florenzi, che nelle idee di Pioli è visto come esterno alto del 4-2-3-1 e non più come terzino basso: l’esterno ex Roma è dunque il sostituto ideale di Saelemaekers, che però sta impressionando tutti, per costanza di rendimento e spirito di abnegazione.

Florenzi, invece, sta vivendo una soluzione diametralmente diversa: inserimento tattico ancora tutto da scoprire, e soprattutto una condizione fisica che non sembra più offrire le giuste garanzie. Condizioni che, secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, potrebbero mettere a rischio il suo eventuale riscatto dalla Roma, con il Milan che, qualora non dovesse ricevere feedback positivi dall’esterno, virerebbe su un altro tipo di profilo, decidendo di non esercitare il riscatto che dovrebbe versare nelle casse capitoline quest’estate. Chiaramente, si tratta di un discorso soltanto ipotetico, che l’ex Psg potrà smentire sul campo a suon di prestazioni esaltanti.