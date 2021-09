Calciomercato Roma, niente fumata bianca | Ecco cosa manca

Sono ore decisivo per il passaggio del giocatore della Roma nel suo nuovo club. Mancano tre giorni alla chiusura del calciomercato.

Le prime partite di questa stagione stanno dimostrando che alla Roma di José Mourinho manca ancora qualche tassello. Era comunque impensabile che in una sola finestra di mercato e l’arrivo di un top tra gli allenatori, sarebbe bastato per fare il salto di qualità al club capitolino. E’ stato lo stesso tecnico portoghese ad aver ammesso che servirà del tempo che lui stesso potrà e vorrà accelerare. Alcuni limiti tecnici altri invece limiti di gestione, come vi abbiamo indicato ieri. Sarebbe molto difficile pensare ad un impiego dei soli Cristante e Veretout a centrocampo, senza dare nessuna possibilità a Villar e Diawara. A gennaio quasi sicuramente si interverrà in quel reparto ma fino ad allora bisognerò utilizzare i mezzi a disposizione della rosa.

Calciomercato Roma, Nzonzi-Al Rayyan | La situazione

Chi da tempo ormai non fa parte della gestione tecnico tattica di José Mourinho sono Federico Fazio, Davide Santon e Steven Nzonzi, tutti all’ultimo anno di contratto. Da qualche giorno non è più nella capitale il centrocampista francese, in cerca di una nuova sistemazione. Quest’ultima che sarebbe stata trovata in Qatar, precisamente a Doha, nell’Al Rayyan guidata da Laurent Blanc. Manca ancora qualche dettaglio per il suo approdo nel club qatariota, che prima dovrà vendere il centrocampista Franck Kom, come riportato da ‘Il Tempo’ in edicola quest’oggi. Mancano ormai tre giorni alla chiusura del calciomercato in Qatar, prevista per il 30 settembre.