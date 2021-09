Calciomercato Roma, Mourinho accelera | Scelto il nuovo centrocampista

Tornano ad accendersi i riflettori sul calciomercato in casa Roma. Tiago Pinto vuole regalare la squadra perfetta a Mou, che sogna il nuovo centrocampista.

La Roma è uscita sconfitta dal derby in casa della Lazio, il primo sulla panchina giallorossa per Josè Mourinho. Stracittadina amara, che ha visto i biancocelesti imporsi per 3-2, con enormi polemiche arbitrali. Molti i campanelli d’allarme per il tecnico portoghese, ieri la squadra è apparsa scarica a livello fisico e mentale e la rosa mostra ancora evidenti lacune. Ecco perchè gli occhi sono sulla prossima finestra di calciomercato, quella di riparazione invernale.

La finestra estiva si è chiusa con i giallorossi primi per investimenti, una vera e propria rivoluzione messa in atto dal tandem portoghese. Rivoluzione rimasta incompiuta in un ruolo in particolare, da dove tutto sembrava dovesse iniziare. Alla fine il nuovo centrocampista non è arrivato e Mourinho ha fatto capire più di una volta di aver bisogno di un terzo titolare in mediana. Finora sono sempre stati utilizzati Cristante e Veretout, ad esclusione dell’esordio in Conference League, gara in cui entrarono comunque per sostituire Villar e Diawara. Il tecnico ha bisogno di un diverso profilo e torna a guardare in Premier League.

Calciomercato Roma, Mou sogna il colpaccio in Premier

Mourinho vuole un centrocampista titolare, non si contano più le bocciature per Villar e Diawara. Lo spagnolo è reduce addirittura da una doppia tribuna consecutiva, una vera e propria rottura col tecnico. Si torna a guardare in Premier League, il profilo prescelto è una vecchia conoscenza dello Special One. Parliamo di Tanguy Ndombele, calciatore francese classe 1996, in forza al Tottenham. Proprio nella squadra londinese Mou ha allenato il mediano, che venne prelevato dal Lione per una cifra astronomica, 72 milioni di euro tra cartellino e bonus. Stando a quanto rivela il sito fichajes.net la società inglese è intenzionata a cedere il centrocampista nella sessione di gennaio. Tante le squadre interessate a lui, in Serie A una folta concorrenza per Mourinho e Pinto. Ultimo ma non meno importante tra i problemi l’ingaggio del mediano, parliamo di 12 milioni di euro annui, per ritrovare lo Special One da allenatore le cifre dovrebbero essere mostruosamente ridimensionate.