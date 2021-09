Calciomercato Roma, altro guaio per Pinto | Ancora un no

Calciomercato Roma, Nzonzi non molla. Pinto adesso è nei guai per le richieste del centrocampista francese. Ecco le ultime

Non molla Steven Nzonzi, e non sembra avere nessuna intenzione di farlo, purtroppo. Il calciatore, dopo essere stato messo fuori rosa, e dopo aver trovato un accordo con l’Al Rayyan (triennale da tre milioni di euro più bonus a stagione) ed aver superato le visite mediche con il club arabo, ancora non ha firmato il nuovo contratto. La Roma non ha chiesto nemmeno un euro per la sua cessione, ma a tre giorni dalla chiusura delle trattative, il centrocampista francese vuole la buonuscita, visto che il suo accordo con la società giallorossa scade il prossimo 30 giugno.

Un muro contro muro continuo. Che non sembra avere via d’uscita nemmeno nel momento in cui tutto sembra andare per il verso giusto. Ancora un no quindi per Tiago Pinto, che probabilmente è alle prese con una delle grane più importanti della sua carriera da dirigente. Impossibile pensare ad un comportamento del genere da un professionista.

Calciomercato Roma, Pinto spera nella chiusura

Sarebbe una vera e propria beffa. Difficile anche da mandare giù per il dirigente portoghese. Che ha fatto davvero di tutto per riuscire a piazzare gli esuberi e che per buona parte c’è riuscito. Solamente Nzonzi ha rifiutato inizialmente una proposta dal Benfica, e adesso sarebbe pronto anche a dire di no a questa del club arabo.

Senza dimenticare, infine, che questo atteggiamento del calciatore non ha permesso alla Roma, nella sessione di mercato estiva, di affondare il colpo per Zakaria. Pinto non ha potuto piazzare l’offerta definitiva appunto per l’esubero del centrocampista francese che ha deciso di puntare totalmente i piedi. Adesso arriva questa nuova richiesta, così come riportato da forzaroma.info.