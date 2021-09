Calciomercato, così la Roma ha bloccato la firma di Nzonzi

Nuovo retroscena di mercato che può cambiare le carte in tavola. E’ stato trovato l’accordo tra il calciatore ed il club, ma la Roma ha bloccato la firma.

E’ un mercato che non conosce soste quello in casa Roma e che sorprende ora dopo ora. Sul fronte uscite c’è da registrare un aggiornamento importantissimo, che vede Steven Nzonzi promesso sposo dell’ Al Rayyan, un operazione che potrebbe permettere alla società giallorossa di liberarsi di un ingaggio pesantissimo. Accordo trovato tra giocatore e club, visite mediche superate, manca un solo “piccolo” ostacolo all’annuncio ufficiale.

Nzonzi è in Qatar da diversi giorni, il calciomercato in entrata si chiuderà il 30 settembre. Rimangono pochi giorni per la fumata bianca, ed ogni ora sembra cambiare le carte in tavola. Stavolta la pretesa è del club giallorosso, l’entourage del calciatore si trova con le spalle al muro, i ruoli si sono ribaltati.

Cessione Nzonzi, l’ultima richiesta è della Roma

Tutto ok tra #Nzonzi e l’#AlRayyan. Ma al momento della firma dei documenti, la #Roma ha chiesto al francese di rinunciare allo stipendio di settembre @calciomercatoit #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) September 27, 2021

A lanciare la bomba di mercato ci ha pensato la redazione di Calciomercato.it, secondo quanto riportato da Eleonora Trotta su Twitter. E’ tutto definito per il passaggio in maglia Al Rayyan di Steven Nzonzi, ma è spuntata fuori l’ultima richiesta della Roma. Il mediano francese, da tempo ai margini della rosa, ha sostenuto le visite mediche ed il suo entourage ha trovato l’accordo economico col club qatariota. Solo un tassello manca alla chiusura della trattativa ed è una richiesta del club giallorosso. La Roma non intende pagare lo stipendio di settembre al calciatore, che vive da separato in casa e sta per firmare un accordo molto vantaggioso col nuovo club. Sembra che si siano ribaltate le parti rispetto ai mesi estivi, quando il calciatore ed il suo entourage hanno fatto di tutto per far saltare la cessione all’estero. Ora è la Roma a presentare il conto, se Nzonzi vuole firmare entro la chiusura del mercato dovrà rinunciare allo stipendio del mese corrente. Sono ore caldissime, vedremo quale sarà la prossima mossa.