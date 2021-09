Calciomercato Roma, doppio colpo a zero | In Spagna non mollano

Dalla Spagna arrivano voci circa l’interessamento del Barcellona per un importante elemento della rosa giallorossa.

Mentre la Roma è alle prese con la trattativa per l’addio di Nzonzi, il calciomercato internazionale continua a sfornare voci e spunti. In casa giallorossa l’obiettivo principale una volta piazzati gli ultimi esuberi sarà quello di regalare a José Mourinho rinforzi in due zone di campo specifiche. L’allenatore portoghese si aspetta infatti che a gennaio possano arrivare un centrocampista di spessore internazionale e un laterale destro che possa essere un’alternativa di livello a Rick Karsdorp.

Nel frattempo il General Manager Tiago Pinto è da tempo al lavoro per confermare alcuni importanti tasselli. Il primo di questa lista è senz’altro Lorenzo Pellegrini. Il Capitano giallorosso è pronto a rientrare dopo la squalifica scontata nel derby. Le trattative per il suo rinnovo vanno avanti ormai da diverse settimane. Eppure dalla Spagna arriva oggi una voce che potrebbe spaventare i tifosi romanisti.

Calciomercato Roma, spunta il Barcellona | Tentativo per Pellegrini

Il Barcellona sta attraversando uno dei periodi più complicati della sua storia. Le difficoltà economiche hanno costretto il club blaugrana a rinunciare al rinnovo di contratto di Leo Messi. Inoltre la dirigenza si è vista costretta a cedere alcuni dei pezzi pregiati della rosa. Eppure le ambizioni del club catalano non sembrano ridimensionarsi. Per questo in Catalunya si guardano intorno per poter rafforzare la squadra senza sborsare cifre eccessive. E’ in quest’ottica che va letto l’interessamento del Barça per due importanti giocatori italiani. Da una parte c’è il Capitano del Napoli Lorenzo Insigne, dall’altra quello della Roma Lorenzo Pellegrini. Secondo il portale spagnolo diariogol.com il Presidente Laporta avrebbe messo nel mirino il Capitano della Roma per portarlo al Camp Nou a parametro zero la prossima estate. Un tentativo a dir poco complicato, vista la nota volontà del numero 7 di prolungare la sua permanenza nella Capitale. Il rinnovo di Pellegrini, in realtà, sembra essere più vicino che mai. Difficilmente le sirene catalane potrebbero distrarre il Capitano giallorosso, deciso a guidare a lungo la squadra.