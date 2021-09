Disastro Derby, quanti errori | Pienamente insufficienti

La direzione di gara condiziona un bel derby da vedere. Non c’è sufficienza per Guida e Irrati. Ecco gli errori.

La coppia Guida-Irrati non raggiunge minimamente la sufficienza nel derby Lazio-Roma diretto ieri e valido per la sesta giornata di Serie A. I biancocelesti hanno ottenuto il successo per 3-2, grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson, mentre ai giallorossi non sono bastate quelle di Ibanez e Veretout. Il peggiore in campo è stato sicuramente Marco Guida, della sezione AIA di Torre Annunziata. Non ci sono molti dubbi sul rigore non concesso alla Roma che ha portato al raddoppio della Lazio. Hysaj atterra Nicolò Zaniolo (migliore dei giallorossi nella serata di ieri) e al Var Irrati non richiama il direttore di gara.

Lazio-Roma, le non decisioni dell’arbitro

Il voto della direzione di gara affidata al fischietto campano è un 4.5 per Tuttosport, un 5.5 per la Gazzetta dello Sport e addirittura un bel 4 in pagella per il Corriere dello Sport. In nessuno dei tre casi Marco Guida raggiunge la sufficienza. Anche la gestione dei cartellini gialli lascia a desiderare, dal secondo giallo mancato per Lucas Leiva (come ammesso dallo stesso Mourinho a fine gara), ma anche quello a Mancini su Muriqi. Dunque molti errori di decisione, molti errori in cabina di regia e una partita che è stata rovinata da queste scelte sia all’interno che fuori dal campo.