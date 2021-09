Roma, big match a forte rischio per due | Stop di un mese

In vista della super sfida del prossimo 17 ottobre non ci sarà quasi sicuramente l’attaccante bianconero infortunatosi domenica.

La sconfitta nella giornata di ieri nel derby contro la Lazio pesa abbastanza. Ma non c’è tempo per pensare ai malumori e ai malesseri generali, perché giovedì la Roma di José Mourinho sarà in quel di Zaporižžja (Ucraina), dove se la vedrà alle ore 18:45 italiane contro lo Zorya per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Domenica poi allo Stadio Olimpico arriverà l’Empoli dell’ex Aurelio Andreazzoli. Intanto la compagine giallorosso quest’oggi non si allenerà, ma avrà una giornata di riposo per riprendere poi gli allenamenti domani mattina alle ore 10:30.

Juventus-Roma, Dybala rischia

Nel calendario giallorosso è prevista anche la super sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus il prossimo 17 ottobre. Per la squadra di Massimiliano Allegri non ci sono però buone notizie, visto che sia Paulo Dybala che Alvaro Morata sono usciti malconci. L’attaccante argentino, che oggi effettuerà gli esami strumentali, ha giocato solamente 20 minuti (segnando una rete) nell’ultima sfida contro la Sampdoria. Per lui si teme uno stop di un mese che lo costringerebbe a saltare anche la sfida contro la Roma. Il problema muscolare dello spagnolo, invece, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, sembrerebbe meno grave e potrebbe saltare solamente le prossime due sfide, quella contro il Chelsea di mercoledì e quella del derby di Torino contro i granata di sabato prossimo.