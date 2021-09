Lazio-Roma, Parolo nel mirino | Il derby si riaccende sui social

Lazio-Roma, c’è Marco Parolo, opinionista di Dazn, nel mirino dei social. Ecco quello che è successo alla fine del derby di ieri

C’è finito Marco Parolo, opinionista di Dazn, nel mirino dei tifosi della Roma. E anche di altri che non fanno il tifo né per la squadra di Mourinho e nemmeno per quella allenata da Sarri. Succede tutto alla fine del derby di ieri sera, quando la squadra biancoceleste, dopo aver festeggiato con i proprio tifosi, ritorna verso gli spogliatoi. Lì in mezzo, insieme a Balzaretti, c’è anche il centrocampista che fino alla passata stagione ha vestito la maglia della società di Lotito. E tutti si lanciano addosso per festeggiare con lui.

Il video, in pochissimo tempo, è diventato virale sul web. E i commenti hanno subito preso di mira la poca professionalità dell’opinionista, che non fa nulla per tirarsi indietro. Avrebbe potuto festeggiare dopo Parolo, all’interno dello spogliatoio. Magari cercando di divincolarsi dagli abbracci dei suoi ex compagni. Ma non lo ha fatto. E il gesto non è passato inosservato nemmeno a Mourinho.

LEGGI ANCHE: Lazio-Roma non è ancora finita | Rischio squalifica

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, niente fumata bianca | Ecco cosa manca

Lazio-Roma, la risposta dello Special One

Alla fine della gara Parolo ha fatto una domanda a Mourinho. Complimentandosi per la reazione della propria squadra e rimarcando l’assenza di Pellegrini. Lapidaria, però, è stata la risposta del tecnico portoghese, che prima di entrare nel merito, ha detto: “Grazie dei complimenti Marco, li faccio anche io a te per la vittoria della tua squadra”. Una risposta che ha colpito sicuramente quella dello Special One. Che non le ha mandate a dire all’ex centrocampista biancoceleste.

Un fatto che rimane lì, alla fine di un derby tiratissimo, e che per fortuna, almeno, non ha visto problemi da parte di Dazn nella trasmissione dell’evento. Ma la poca professionalità rimane, eccome. Sotto, infine, la foto che vede Lucas Leiva abbracciare Parolo.