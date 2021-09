Roma, messaggio a Mourinho | Il gesto di Villar e Mayoral

Da titolari ad esuberi nel giro di pochi mesi, ora la loro missione è conquistare la fiducia di Mourinho. Ecco il gesto dei due calciatori ai margini del progetto.

E’ stato un derby amaro per i giallorossi, il primo da allenatore della Roma per Josè Mourinho. La Lazio si è imposta per 3-2, i giallorossi per larghi tratti di gara sono apparsi scarichi fisicamente e mentalmente. Ripartire subito con una vittoria, l’occasione è vicina ed è in Conference League, giovedì pomeriggio in casa dello Zorya. Competizione europea che può essere la vetrina giusta per molti esuberi.

Il tecnico giallorosso ha dato un giorno di riposo alla squadra, la ripresa è fissata domattina a Trigoria. Giorno di riposo che due calciatori in particolare hanno voluto dedicare al lavoro, così come documentato sui social. Parliamo di Villar e Borja Mayoral, i due calciatori spagnoli stanno trovando sempre meno spazio nella Roma di Mourinho. Da titolari ad esuberi è il caso di dire, la scorsa stagione l’hanno vissuta da protagonisti quando alla guida c’era Paulo Fonseca.

Villar e Mayoral spiazzano Mou, il gesto per il tecnico

Poco spazio per i calciatori spagnoli fin qui, per il centrocampista spagnolo addirittura una doppia tribuna consecutiva. Villar non è stato portato in panchina ne contro l’Udinese, ne contro la Lazio, nonostante nel derby mancasse per squalifica un certo Lorenzo Pellegrini. Per lo spagnolo finora solo 57 minuti da titolare in Conference, poi la rottura totale e le tribune dell’Olimpico. Solo panchina anche ieri per Mayoral, scelta che lascia perplesso più di un tifoso, memore della scorsa stagione condita dalla bellezza di 17 reti. I due calciatori quest’oggi hanno mandato un messaggio chiaro allo Special One, condividendo sui profili social il loro allenamento. Villar ha postato una storia su Instagram mentre si allenava con il seguente messaggio: “Nonostante ostacoli e difficoltà, sempre felice e a lavoro”. Non da meno Mayoral, la punta ha postato uno scatto mentre era intento a lavorare da casa per farsi trovare pronto, Mourinho è stato avvertito.