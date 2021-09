Calciomercato Roma, firma in arrivo | Oggi incontro decisivo

In casa Roma si attendono novità su una importante trattativa. Tutti sperano nella attesissima fumata bianca.

In casa Roma quella relativa al centrocampo è una delle questioni più importanti da affrontare. L’avvio di stagione dimostra come Mourinho non riponga grande fiducia nei giocatori – in particolare Villar e Diawara – che dovrebbero dare riposo e fiato ai titolari Veretout e Cristante. Per questo il General Manager Tiago Pinto è intenzionato a tuffarsi sul mercato di gennaio per garantire all’allenatore un innesto in mediana.

Particolarmente importante è però anche la conferma di alcuni giocatori fondamentali negli equilibri della squadra. Tra questi compare senz’altro Lorenzo Pellegrini. Il Capitano è stato il vero e proprio totem dell’inizio di stagione romanista. Mourinho punta fortemente su di lui e, ad eccezione del derby, in cui Lorenzo era squalificato, non ha mai rinunciato a lui.

Calciomercato Roma, incontro in giornata | La firma si avvicina

Per questo ora è fondamentale chiudere la partita sul rinnovo del giocatore. Come sottolinea Eleonora Trotta in un tweet, Pinto prima del derby aveva detto che non c’erano novità importanti da aggiungere sul prolungamento del Capitano. Ora il traguardo sembra essere più vicino che mai e già oggi potrebbero arrivare novità fondamentali. E’ infatti previsto in giornata un incontro tra il G.M. giallorosso e gli agenti di Lorenzo Pellegrini. La speranza è che sia la volta buona per la tanto attesa fumata bianca.