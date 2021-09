Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | I due acquisti per gennaio

Calciomercato Roma, bisognerà essere bravi a mettere subito alle spalle la delusione derby e rimanere concentrati sull’obiettivo di crescita collettiva.

La chiave continua ad essere quella nominata ripetutamente da José Mourinho, ossia il tempo. Il tutto, ovviamente, senza imbattersi in una stasi che trasformi il “tiranno” su citato in un alibi che giustifichi eventuali rallentamenti nel percorso di maturazione di cui il portoghese dovrà essere catalizzatore e acceleratore.

Servirà equilibrio e pazienza, fondamentali per riportare sui binari giusti un treno deragliato troppe volte in questi anni e necessitante di migliorie costanti quanto ponderate ed equilibrate per tenere l’alta velocità delle altre locomotive della Serie A.

Se a “Mou” tocca ora trovare una quadratura del cerchio in un momento delicato come questo, ai piani alti di Trigoria c’è chi sta già lavorando per acuire ulteriormente le risorse della rosa.

Calciomercato Roma, il piano di Pinto per gennaio

Il tifo giallorosso aveva chiesto alla squadra di mettere in campo tutta la romanità presente sugli spalti. In molti hanno apprezzato la risposta dei giocatori di fronte alle difficoltà, in grado di restare vivi fino al novantesimo e di reagire come mai fatto sotto le ultime gestioni tecniche.

Quella vista nei big match in passato è sempre stata una squadra piatta, poco brava a maturare una reazione e a saper ribaltare il match. Nonostante lo scacco, dunque, sono diverse le note positive (ma altrettanto le stonate) della stracittadina di due giorni fa.

Va comunque sottolineato che, oltre al suddetto sentimento, Mancini e compagni hanno mostrato in campo una componente da sempre caratterizzante il mondo calcistico giallorosso. L’assenza ossia di un equilibrio che si è riflessa anche tatticamente in numerosi spezzoni della gara.

Non si è trattato però di un caso isolato, come evidenziato dalle plurime difficoltà incontrate dalla rosa nelle ultime uscite. Tatticamente, ben lungi dalla volontà di ergerci a giudici o consiglieri di un grande uomo di calcio come lo Special One, la causa sembra essere imputabile al reparto di centrocampo.

L’ammissione è arrivata, con dichiarazioni e scelte, da parte dello stesso mister che si attende ora, dal ds connazionale, qualche “Gift” post-natalizio. La priorità resta un giocatore che coadiuvi e faccia rifiatare uno dei due inamovibili schierati davanti alla difesa, senza trascurare eventuali entrate anche in zona difensiva.

Attendendo Spinazzola, Mou ha capito che Reynolds è troppo acerbo e, se ci saranno i giusti presupposti, non è da escludersi l’arrivo di un elemento che permetta a Karsdorp di riposare, previa l’uscita del laterale scuola Dallas.

Per quanto concerne la su citata e ormai nota urgenza, in pole resta il nome di Denis Zakaria, il cui contratto con il Borussia Monchengladbach è in scadenza il prossimo anno. Da questo punto di vista, l’imminente uscita di Steven Nzonzi sembra essere destinata a superare gli ostacoli incontrati a fine agosto per tesserare l’elvetico.

