Calciomercato Roma, no al Real Madrid | Il gran rifiuto di Mourinho

Nuovo retroscena su Josè Mourinho e la panchina della Roma. A svelare il secco No rifilato al Real Madrid è stato un simbolo del calcio portoghese.

E’ una Roma a forti tinte portoghesi quella degli ultimi anni. A partire dall’ex tecnico Paulo Fonseca, rimpiazzato da Mou e passando per la figura di Tiago Pinto. Il responsabile del mercato giallorosso ha anche regalato al tecnico il portiere titolare della nazionale lusitana. E proprio dal Portogallo arriva una nuova rivelazione dietro la panchina giallorossa, scelta con forza da Josè Mourinho.

La stagione della Roma è partita con il piede sull’acceleratore, trovando sei vittorie consecutive dall’esordio stagionale. Anche due sconfitte dolorose però, la prima contro l’Hellas Verona, finora l’unica vittoria in campionato per gli scaligeri. La seconda, più fresca e dolorosa, nel derby contro la Lazio. Giovedì pomeriggio l’occasione del riscatto, la Roma scenderà in campo contro lo Zorya, per la seconda giornata della Conference League. Mentre il tecnico prepara il gruppo per la trasferta in Ucraina, è stato svelato un importante retroscena sulla panchina giallorossa.

Retroscena sulla panchina giallorossa, il No al Real Madrid

A parlare dello Special One è stato un simbolo del calcio lusitano, Paulo Futre. Stella del Porto e vincitore della Coppa dei Campioni nel 1987. Raggiunto per un’intervista da Fanpage.it ha detto la sua sul campionato italiano. E parlando di Serie A, dalla partenza di Ronaldo all’incoronazione del nuovo talento portoghese, Rafael Leao, è arrivata anche una dichiarazione clamorosa su Josè Mourinho. Così ha motivato la scelta della panchina giallorossa da parte dello Special One : “Per lui si tratta di una sfida. Un po’ come ai tempi del primo Porto e anche un po’ del Chelsea, che prima di lui non aveva vinto niente. Ma solo un pazzo potrebbe pretendere di vincere subito. Quello della Roma con Mourinho è un progetto che va preso come tale. Credo inoltre che dopo aver firmato con la Roma ha avuto anche un’offerta del Real Madrid, ma ha sposato il progetto della Roma perché ama le sfide”.